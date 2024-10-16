María Cecilia Botero cuenta cómo fue su último noviazgo: “No convivíamos”

Una de las actrices y conductoras más queridas de los colombianos es María Cecilia Botero. La antioqueña, que fuera estelar de novelas en las décadas de los años 80’s y 90’s y luego se consolidara como presentadora de noticias, estuvo casada en un primer matrimonio con Juan Carlos Atuesta.
La misma artista contó recientemente que esa unión no duró mucho y terminó luego de una convivencia en Canadá al regresar a Colombia. En total estuvieron juntos por cuatro años.
Su segundo esposo y al que, en entrevista con Vea hace algún tiempo, definió como el gran amor de su vida fue el director argentino, radicado en el país David Stivel, quien falleció en 1992. La pareja estuvo más de una década junta.
Fruto de ese matrimonio nació Mateo Stivelberg, quien es director audiovisual. Tras enviudar Botero no se volvió a casar y solo ha tenido una relación extensa que trascendió a los medios. la sostuvo con el periodista Mauricio Reina. Pocas veces ha hablado María Cecilia sobre este momento de su vida.
En conversación con Adriana Bernal, de Kien y Ke, la presentadora expresó cómo fue aquel tiempo.
El noviazgo de 20 años de María Cecilia Botero
“Unos años después conocía a Mauricio con el que tuvimos un noviazgo. Una relación bonita de 20 años, pero sin vivir juntos”, comenzó mencionando la paisa.
“No nos veíamos todos los días, eso ayudó a que durara tanto”, dijo entre risas la actriz refiriéndose a su noviazgo con el periodista Mauricio Reina.
“Aunque la verdad fue una relación muy chévere. Nos veíamos de pronto los fines de semana, hacíamos viajes juntos, o puentes, nos íbamos a algún lado, pero no convivíamos. Yo creo que yo no habría poder convivir con nadie más”, mencionó.
“Ya terminé esa relación hace casi diez años, ahora si no más” mencionó la actriz que anteriormente se había referido a su determinación de no involucrarse sentimentalmente con nadie más.
Sobre el tema Botero, de 71 años, se había pronunciado a Vea mencionando que no tenía intención de volver a tener novio. “No me voy a volver a enamorar ni quiero tener pareja (...) soy feliz sola, dueña de mi vida, de mis cosas, tengo mi propio espacio” dijo. Esta posición la corroboró en una charla que tuvo con Vanesa de la Torre en el 2025.