María Cecilia Botero dice que estuvo al borde de la muerte. Esta es la razón

La actriz María Cecilia Botero es sin duda toda una institución en la pantalla y el teatro colombianos. La antioqueña que además ha demostrado ser muy versátil, pues se ha desempeñado como presentadora de noticias y empresaria de espectáculos.

Botero, quien es parte de una familia de artistas, ya que su padre era Jaime Botero, director y fundador de la academia Charlot y sus hermanos también incursionaron en la actuación, así como su hermana Ana Cristina. Su hijo, Mateo es director de cine y televisión.

María Cecilia concedió una emotiva y franca entrevista al periodista Rafael Poveda, donde sorprendió al revelar que justamente su éxito generó envidia en otras personas que quisieron hacerle daño.

María Cecilia Botero reveló que le hicieron brujería

La actriz empezó contando que ella no creía en brujas o males similares, pero experimentó en carne propia un trabajo de estos. “Yo no creía que había gente tan mal que hiciera cosas horribles para hacerle daño a uno”, comentó, sin embargo narró que en 1992 comenzó a enfermar poco después de que su esposo, el reconocido director David Stivel, falleciera.

En aquel tiempo ella quedó a cargo de Fundación Gente de Teatro, la empresa que montó con su esposo para prestar espectáculos. La obra del momento era ‘Peter Pan’. Luego detalló: “empecé a enfermarme”, y mencionó que la situación se complejizó bastante hasta no encontrar cura a su mal. Enseguida mencionó obre lo que descubrió después cuando sin estar consultando, una dominicana que sabía leer el aura le advirtió. “Acompaño a mi prima a que lean el aura en Pereira y me senté a esperar y la señora (que leía el aura) me dice tengo que hablar con usted, es urgente”.

Botero narró que la mencionada experta le dijo que le habían hecho brujería, pero ella no creyó y hasta esbozó una sonrisa. “Usted está viva de milagro, la querían matar. Tiene una brujería encima muy fuerte”, dijo la dominicana que le reveló asuntos que solo María Cecilia podría saber como por ejemplo, que se le había perdido una pulsera de oro. “Yo soy muy desordenada”, contó la actriz que pensaba que había botado la alhaja, pero la mujer le aseguró que esa joya había sido fundida y habían hecho una imagen de la actriz y así le estaban haciendo el mencionado trabajo.

Posteriormente la mujer le dio indicaciones para que esa noche, ya en Bogotá si vistiera de blanco y pusiera sabanas blancas en su casa y un vaso de agua y ella (la mujer) la visitaría en su casa. Aunque la mujer no viajó si le detalló cómo era la habitación de María Cecilia, como si en efecto, estuviera allí.

Botero le reveló a Poveda que luego realizó un viaje a Cuba, pues le recomendaron quitarse ese ‘trabajo’ de encima con quienes eran expertos.

María Cecilia Botero aseguró que fue a Cuba a ‘limpiarse’

En ese viaje la acompañó uno de sus hermanos, recuerda que el santero, un señor muy mayor también le dijo que estaba viva de milagro y procedió a ‘limpiarla’ a través de una ceremonia y le explicaron que el tipo de brujería que ella tenía atacaba a los intestinos y en efecto sus dolencias eran en esta área de su cuerpo.

En esa ceremonia recuerda que tiraron unos caracoles y el mencionado señor le expresó: “me dice a usted la querían matar. Tiraron a matar”. La actriz confiesa que estaba muy asustada porque en aquella limpieza hubo sacrificio de animales como ranas y un chivo, que además le dio mucho pesar. Pero también hubo cantos y rezos. Hasta esa experiencia “no me daba cuenta que había gente que me tenía rabia o envidia”

Con esa ceremonia, Botero considera que se acabó eso que le habían hecho y desde entonces “.no me ha dolido el estómago ni siquiera”.

Sobre la identidad de la mujer que quiso hacerle daño, María Cecilia no dio a conocer de quién se trataba, pero indicó que una vez se la describieron fue fácil saber de quién se trataba y por eso supo que tenía que cuidarse de esa persona. Solo mencionó que era otra actriz ¿tan famosa como tu? Preguntó Poveda y la actriz respondió que posiblemente.

