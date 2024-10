‘Polilla’: así vive el duelo tras muerte de ‘La Gorda Fabiola’: “Te duele, gritas”

Esta semana, exactamente el próximo viernes 19 de octubre se cumplirá un mes del fallecimiento de la comediante Fabiola Posada, conocida como ‘La Gorda’ Fabiola. La samaria, que murió a los 61 años, luego de complicaciones de salud que veía presentando desde hacía varios meses, enlutó al medio artístico nacional.

Posada estuvo por 37 años en el emblemático espacio Sábados felices, donde hace más de dos décadas conoció, a quien posteriormente sería su esposo y el gran amor de su vida: Nelson Polanía.

El también comediante y su colega se casaron 27 años atrás y aunque los dos siempre fueron sinceros sobre los procesos que como toda pareja vivieron, lo cierto es que con el paso del tiempo se consolidaron y formaron una familia que supo establecerse a las dificultades. ‘Polilla’, como se le conoce al ahora viudo de ‘La Gorda’ Fabiola ha dejado ver en sus redes y declaraciones en el programa radial del cual es parte, la Luciérnaga de Caracol, como lo ha afectado la partida de su esposa.

Ha evidenciado cómo la relación con las dos mascotas de su casa, Natilla y se ha estrechado, ha contado que ha sentido la presencia misma de su esposa en casa y también su mascota Benito.

Por su parte, Nelson David, único hijo de la pareja también se ha pronunciado, sobre todo agradeciendo las muestras de apoyo con la familia, así como las de cariño por su madre.

“Es duro pero sanador”, Nelson Polanía sobre el duelo

“Ahora ha sido Polanía quien muestra cómo vive el duelo a tres semanas del fallecimiento y reflexiona sobre el rol de quienes se han convertido en sus compañeros en este difícil, pero necesario proceso.

Inicialmente mostró un carrusel de imágenes tomadas junto a su esposa y otras en los mismos lugares con su hijo y en algunas parecen sus mascotas y reflexiona justamente sobre la importancia que los miembros de la familia peludos han adquirido.

“Las experiencias de vida nos traen muchas enseñanzas, ahora ellos dos se han convertido en una pieza fundamental para nuestra compañía, es increíble como nos hemos dado cuenta que un perrito ayuda tanto en estos momentos, compartimos ahora muchas cosas con este par de seres. Revivimos ahora momentos juntos, muchos instantes que quedan en nuestra memoria, en los sitios y espacios que disfrutamos, es duro pero sanador, es enfrentar el duelo de una forma algo cruel pero consuela el espíritu”.

También te puede interesar: Patricia Silva contó cómo fueron los últimos días de ‘La Gorda’ Fabiola

Luego reconoce que el proceso duele, pero finalmente comienza la sanación y la paz y finaliza agradeciendo lo vivido con su esposa “Al principio es como echar alcohol en una herida, te duele, gritas, pero luego reconforta la mente, sí, porque la pena es intangible, no se ve, pero me he dado cuenta que hablar de ello también te conecta con tu interior y va desprendiendo aflicción, vas logrando una paz muy grande cada vez que la memoria invade tu espacio y por eso lo hago reitero, y he llegado a recordarte con una sonrisa y hasta con una carcajada con nuestra familia amigos y compañeros a través de un chiste o una anécdota hilarante, porque eso representabas, risas y felicidad; cada día me siento más agradecido con Dios porque nos cruzó en esta vida, y agradecido contigo porque aunque ya no estés me has enseñado los últimos días tantas cosas, y sobre todo he aprendido a valorar lo que antes pasaba desapercibido....Gracias infinitas mi amor.....”.

¿Qué hacen ‘Polilla’ y su hijo los fines de semana?

En su más reciente publicación se animó a mostrar que las salidas de fin de semana ahora son de cuatro: su hijo, benito Natilla y Nelson David.

“Hoy decidimos con David salir los 4, incluyendo Benito y Natilla, queremos explorar y disfrutar un poco los regalos que nos da la naturaleza que muchas veces no agradecemos , la compañía, el amor de las mascotas que se entregan sin esperar nada a cambio, el sol, los paisajes, el agua y en general la vida”.

Los mensajes de reacción de los dos mensajes han sido de apoyo, los seguidores conmovidos los animan a salir adelante y rendir de esta manera el mejor de los homenajes de ‘La Gordita’.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento