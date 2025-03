María Cecilia Botero: “No me voy a volver a enamorar, ni quiero tener pareja”

Hace unas semanas, María Cecilia Botero concedió una entrevista a Vea acerca de sus inicios, su amplia trayectoria actoral, que llega a 55 años en este 2025, y en la que prácticamente ha hecho de todo en pantalla: desde actriz personificando distintos roles, hasta conductora, presentadora de noticias y anfitriona de realities. Ahora es una de las conductoras de un programa en vivo en las tardes, llamado ‘Mujeres sin filtro’, que se transmite por RCN.

Esto sin contar su desempeño en teatro, cine y como empresaria de espectáculos. Definitivamente una artista y mujer integral. Sin embargo, dejó claro que si algo no le quita el sueño y no le interesa en lo más mínimo, es el asunto de darse una nueva oportunidad en el amor. Botero, ha estado casada dos veces, una primera vez cuando era muy joven y fue un matrimonio corto, y la segunda, con el director David Stivel, padre de su único hijo Mateo Stivelberg, quien falleció en el luego de 10 años de casados, en 1992.

En adelante, a María Cecilia solo se le ha conocido una relación, la que sostuvo por 20 años con el periodista Mauricio Reina. En conversación con Vanessa de La Torre, de Caracol Radio, Botero reafirmó su posición con respecto a una posible vida amorosa.

“Estoy casi segura que no me voy a volver a enamorar, ni voy a volver a tener pareja, ni quiero volver a tener pareja”, explicó la antioqueña que este año llegará a sus 70 años.

“Soy tan feliz sola”, María Cecilia Botero

“Soy tan feliz sola, dueña de mi vida, de tiempo, de mi espacio, de mis risas, de mis lágrimas…”, verbalizó y luego, ante las preguntas de la periodista desechó cualquier interés en compartir lecho, techo o vida sexual con alguien, sobre esto último dijo: “no me interesa” y luego explicó: “Es curioso porque veo a los jóvenes y digo ‘pensar que eso se iba a acabar era como imposible…' la verdad porque llega un momento en que simplemente (uno dice) hasta aquí fue”.

Vanessa le preguntó cuál había sido la diferencia entre sus dos relaciones más importantes en cuanto a lo sentimental y la actriz detalló: “Son muy distintos si, porque lo que a mí me pasó con David fue algo tan único, de verdad. Era un amor tan completo y es un amor que no se acaba, no se acabó, no se gastó, no hubo tiempo, se murió. Si no se hubiera muerto, si me hubiera separado, como de mi primer marido, el amor se va desgastando en las peleas en los desencuentros, con la edad, con la rutina, el tiempo, pero con David no hubo tiempo, entonces yo me quedé con el paquete de amor sin gastarlo y lo guardé”, dijo.

María Cecilia Botero tuvo un novio por 20 años

“Y con Mauricio era muy distinta la relación, no vivíamos juntos, él no se quería casar, yo tampoco, era el hombre ideal. No quería tener hijos, no se quería casar, yo ya no quería vivir con nadie, este es el mio (dije), que no me exija vivir, yo ya no quería vivir con nadie...por eso duramos tanto tiempo, yo creo que duré 20 años por eso”.

Botero estuvo de acuerdo con De La Torre que mencionó que la convivencia mata el amor: “Yo creo... Yo necesito mi espacio y mi tiempo, para mis cosas y eso no quiere decir que no lo quiera, ni no me interese, sino que yo me intereso y necesito mi espacio y eso en las parejas es difícil de manejar”, puntualizó.

