María Irene Toro reveló detalles de una relación que nació en una aplicación de citas

María Irene Toro, la actriz manizaleña que lleva más de 25 años de carrera actoral, se ha convertido en un referente de la televisión, el cine y el teatro colombiano. Su trabajo en producciones como “Echo 3”, “La Ley del Corazón” y “Sin Senos Sí Hay Paraíso” ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y formatos. También participó en novelas como “Leandro Díaz” y “Café con aroma de mujer”.

Actualmente, la actriz está disfrutando de uno de los momentos más gratificantes de su carrera artística, protagonizando simultáneamente dos obras de teatro que exploran el amor desde perspectivas complementarias: “Ahora le salí a deber” e “Ilusa”. Ambas producciones abordan las complejidades de las relaciones modernas, un tema con el que la actriz está muy familiarizada.

María Irene Toro resalta que su verdadera vocación va más allá de la actuación y eso es algo que ha podido hacer en las dos obras de teatro en las que se encuentra: “Desde hace mucho tiempo siento que uno de mis propósitos de vida a través de mis experiencias propias y de las experiencias de la gente que conozco es sanar corazones, hablar de la reconciliación, del amor propio, de cómo llegar a tener ese poder sobre uno mismo, de vivir la tusa, de vivir el amor".

‘Ahora le salí a deber’: la comedia romántica para sobrevivir a la rutina matrimonial

La obra está protagonizada por actores entre 40 y 50 años, demostrando que el amor no tiene edad. Para Toro, el mensaje es claro: “La confianza en pareja es importante, lo que no puede existir es la monotonía y eso es lo que queremos mostrar en la obra, cómo esta pareja a través de las aplicaciones de la tecnología y de la modernidad hace un montón de cosas para cambiar la rutina. Mostramos cuáles son los riesgos de entrar en estas dinámicas. ‘Ahora le salía deber’ es una obra que escribió y dirige Carlos Carrillo, y que tiene algo muy importante para mí y es que si bien es una comedia, es una comedia romántica y hacía falta ver en la cartelera de teatro de Bogotá y del país algo que genere reconciliación con el amor, con el amor de pareja, con las relaciones, porque hoy en día con esto de la tecnología vemos tantas cosas en las aplicaciones que todos son gurús del amor y siento que todo este tipo de cosas nos ayudan a aprender tips de cosas nuevas, pero también hay que escuchar el corazón”, dijo.

María Irene Toro y su experiencia con las aplicaciones de citas

A propósito de la temática de las obras de teatro, María Irene compartió su experiencia con el amor y las aplicaciones de citas: “Estafadores hay en aplicaciones y en la vida real. Yo me metí en esto de las aplicaciones en pandemia porque estaba muy desparchada, pero dejé de usarlas. Entro y salgo, pero no es que me ponga todos los días a ver qué cae, porque me parece también súper desgastante”, dijo.

Enseguida, reveló que se decepcionó del hombre que conoció en una aplicación: “Un día empiezo a hablar yo con el tipo más guapo del mundo, con la barba cerrada, con las venas brotadas del cuello, la manzana super brotada, o sea, muy varonil, además hablamos delicioso, super interesante y entonces llegó el bendito día de hablar, de escucharnos. Cuando hablo yo con él, tenía la voz finita. La voz es parte fundamental de la energía de una persona, y también habla mucho de lo que hay adentro. Los dos empezamos a alejarnos. Me decía cosas como ‘Oye, es que tú eres muy ocupada y necesito que me des más tiempo’”.

Actualmente, la actriz disfruta de su soltería, pero tiene claro lo que bisca en un hombre: “Yo soy muy moderna en muchas cosas y mucha chapada la antigua en otras. A mí sí me gusta que me inviten a comer, que me abran la puerta del carro, que me corran la silla. Es decir, eso no me inhabilita ni me hace una mujer insuficiente o débil. Me gusta que me traten bien. Para mí los detalles son importantes y ya después, si las cosas funcionan, chévere”, afirmó.