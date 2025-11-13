Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su hija con “Emilia”

La pareja, que está junta desde el 2019 y que contrajo matrimonio el 14 de mayo del 2022, guardaba en su corazón un gran sueño en común: ser padres. Desde antes de casarse, Paola y Jessi ya hablaban sobre la idea de formar una familia juntos. El momento llegó. El 15 de junio de este año, la cantante de “Murió el amor” confirmó su embarazo.

El camino hacia la llegada de Emilia, su primera hija - pues Jessi ya es padre de cuatro hijos - no fue fácil. Antes de este embarazo, Jara enfrentó la dolorosa pérdida de dos bebés, experiencias que dejaron una huella profunda en la pareja. Finalmente, la paisa de 42 años quedó nuevamente en estado de gestación. Por eso, la llegada de Emilia significa mucho más que simplemente cumplir un sueño: ha sido un milagro que les devolvió la fe y la esperanza.

“Emilia”, la nueva canción de Jessi Uribe y Paola Jara

A días del nacimiento de Emilia, la pareja comparte con el público, a través de su más reciente lanzamiento musical, las emociones que vividas mientras espera la llegada de su pequeña: “Esa canción lleva el nombre de nuestra hija, pero también sale para sus hijos, para que la dediquen en momentos especiales. Es una canción que escribimos juntos donde narramos lo que vivimos en este proceso hermoso. El video fue grabado en el “baby shower”. Es muy especial y auténtico para que se lo gocen”, dijo Jessi para este medio.

La pieza musical no solo celebra el amor y la familia, sino que también envía un mensaje. “Hay un pedacito que va dedicado a todas las personas que nos han dado tan duro durante tantos años, que nos dicen ‘esos son vacíos que tienen’, ‘ya tiene hijos, mire a ver si llena esos vacíos’. La niña no viene a llegar a ningún vacío, es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y Dios quiera que en la música también, ojalá que salga cantante y que cumpla los sueños que no hemos cumplido nosotros todavía”, resaltó Uribe.

Para Paola, ser madre es una experiencia totalmente nueva. La cantante comparte que la llegada de su primera hija ha cambiado su vida de una manera especial: “Estamos muy felices, muy emocionados y realmente ha sido un embarazo hermoso para mí. La niña nos ha traído felicidad, amor, unión, a nosotros, a nuestras familias. De verdad que cuando dicen que los bebés son bendiciones, no se equivocan. Ha sido una etapa muy linda de mi vida. La verdad me ha ido muy bien y yo no he sentido que el embarazo sea como una enfermedad, para nada. Me ha dado antes mucha energía, me siento súper vital, entonces me encanta. A mí me gusta mucho trabajar y más en lo que amo, entonces ha sido muy lindo y la niña en todo mi embarazo me lo ha permitido también”, confesó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara llamaron Emilia a su hija?

La elección del nombre fue un proceso en el que la pareja se tomó su tiempo, reflexionando y llenándolo de amor. Se decidieron por Emilia. “Nos gustó. Es una de las primeras cosas que se empieza a pensar cuando uno queda en embarazo, cómo le vamos a poner. Es difícil tomar esa decisión, porque uno empieza a pensar como papá en que no le vayan a hacer bullying, que cómo le van a llamar, una cantidad de cosas. Finalmente es el nombre que te va a acompañar toda la vida y ojalá a ella le guste, porque muchas personas también crecen con un nombre y toda la vida se reprochan. Dios quiera que le guste. Lo escogimos con mucho amor”.

Todavía no tienen claro si el parto será natural o por cesárea, pero los cantantes ya están listos para embarcarse en esta nueva aventura. Sobre si planean tener más hijos, Paola fue clara: “Obviamente uno no puede decir “nunca”, pero en nuestros planes creemos que con Emilia ya es suficiente, por mi lado creo que tenerla es una bendición muy grande. Igual no va a estar solita, tiene una familia numerosa, tiene muchos hermanitos, tiene primitas. Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”.

Los cantantes de música popular presentan "Emilia”, un tema musical dedicado a su primera hija, quien está próxima a nacer. Fotografía por: Cortesía Agencia Jaque.

Gira de Jessi Uribe y Paola Jara

A pesar de estar a punto de convertirse en padres, Paola Jara y Jessi Uribe tienen una agenda profesional con compromisos importantes. La pareja tiene planeada una gira por Europa que comenzará el primero de mayo del 2026: “Un reto impresionante, una gira impresionante. Estaremos en Barcelona, Alicante, en las Islas Canarias. Tenemos demasiados shows en Europa, pero bueno, felices. Tenemos también un reto más grande aún, pero en nuestro país. El año que viene vamos a hacer El Campín con el favor de Dios a mediados de octubre y noviembre”, dijo Jessi.

Por su parte, Paola celebra su nominación a los Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Regional Mexicana’. “Realmente me cogió fuera de base, no me lo imaginé, no me lo esperaba, creo que es algo grandísimo para mí y para mi vida, para mi carrera, es un logro que no tengo ni palabras en este momento para expresar lo que estoy sintiendo. Era como un sueño, pero tengo que ser honesta, lo veía por allá muy lejano, no pensé que fuera a ser tan rápido y menos en este momento de mi vida así que como dicen por ahí ‘los bebés vienen con el pan debajo del brazo’ y Emilia ha sido una bendición gigante, y terminar este año con esta noticia, soy súper agradecida con Dios, con la vida, con el público que finalmente es como esa otra familia que nos soporta y que nos motiva a seguir trabajando y luchando por nuestros sueños”.