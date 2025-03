Mario Casas: edad, hermano, novia, películas y más del protagonista de ‘Escape’

Mario Casas es uno de los actores más destacados en el cine y la televisión de España. Con más de veinte años de carrera, ha demostrado ser increíblemente versátil, abarcando desde dramas intensos hasta emocionantes thrillers. Su carisma y talento lo han llevado a convertirse en una figura reconocida, no solo en España, sino también a nivel mundial.

¿Cuántos años tiene Mario Casas?

El actor nació el 12 de junio de 1986 en La Coruña, Galicia, España. Actualmente tiene tiene 38 años. Desde que era joven, siempre tuvo una pasión por la actuación, lo que lo impulsó a mudarse a Madrid para formarse en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Sus primeras apariciones en televisión fueron en Sin miedo a soñar y Los hombres de Paco, pero realmente se hizo famoso gracias a su papel en Tres metros sobre el cielo, una película que dejó huella en toda una generación.

El actor, Mario Casas, posa tras presentar su película "Escape", en el Festival de Cine de San Sebastián. EFE/ Juan Herrero Fotografía por: Juan Herrero

A lo largo de los años, Mario Casas ha participado en una amplia gama de producciones, convirtiéndose en uno de los actores más versátiles de España. Algunas de sus películas más notables son: Grupo 7, El fotógrafo de Mauthausen, No matarás, El inocente, La mula, Mi gran noche, Los 33, El practicante, Mi soledad tiene alas, entre otras.

En cada uno de estos proyectos, Casas ha mostrado su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos, consolidándose como un actor de referencia en el cine español.

¿Quién es la novia de Mario Casas?

A lo largo de su carrera, Mario ha tenido varias relaciones con figuras del mundo del espectáculo. Su romance más famoso fue con la actriz María Valverde, con quien protagonizó Tres metros sobre el cielo y mantuvo una relación durante cuatro años, del 2010 al 2014. Después, se le relacionó con Berta Vázquez, Blanca Suárez, Déborah François y, más recientemente, con la actriz mexicana Eiza González; aunque esta última relación terminó a principios de 2024.

Actualmente, el artista está siendo vinculado sentimentalmente con Melyssa Pinto. Al parecer, desde el pasado 25 de febrero, el actor estaría mostrando interés en las publicaciones de la exparticipante de ‘La Isla de las tentaciones y supervivientes’.

Periodistas de Europa Press se encontraron al actor, a quien no dudaron en preguntarle. Al respecto, dijo: “salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada”.

¿Quiénes son los hermanos de Mario Casas?

Mario es el mayor de cinco hermanos: Sheila, Christian, Dani y Óscar, quien ha optado por la actuación, participando en diversas series y películas en España como Cuéntame cómo pasó, Planta 25, Águila Roja, El Orfanato, Fuga de cerebros o El Gran Salto. Ambos hermanos tienen una relación muy cercana y han trabajado juntos en varios proyectos.

Mario Casas en ‘Escape’

Este sábado 22 de marzo, llega a la plataforma de streaming MovistarPlus+, Escape, película dirigida por Rodrigo Cuevas y producida por Martin Scorsese, que es una adaptación libre de la novela de Enrique Rubio del mismo título.

Mario Casas es el protagonista junto a Anna Castillo. “El papel de N. es un caramelo. Es tan extremo que lo he pasado genial y he aprendido mucho también. Porque una composición tan exagerada nos da juego a los actores a probar muchas cosas. Sobre todo, porque Rodrigo también estaba a favor de ese juego, de tirarnos a la piscina. No paraba de decirme que jugara e improvisara, porque en el montaje él no me iba a vender”, dijo para una entrevista para RTVE.