Lindsay Lohan: qué hizo para verse más joven y más de la actriz de ‘Freaky Friday’

Los amantes de Disney y de las comedias familiares están emocionados porque se confirmó oficialmente la secuela de Otro viernes de locos (Freaky Friday). Han pasado más de 20 años desde que se estrenó la película original en 2003, y ahora, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis están listas para retomar sus icónicos papeles de madre e hija.

¿Cuándo se estrena ‘Otro viernes de locos’?

La historia de Tess y Anna Coleman gira en torno a una madre y su hija adolescente que, gracias a un hechizo misterioso, terminan intercambiando cuerpos y deben adaptarse a la vida de la otra. La química entre Lohan y Curtis fue fundamental para el éxito de la película, que logró recaudar más de 160 millones de dólares en taquilla y se ha convertido en un clásico del cine juvenil.

La noticia de la secuela llega tras años de especulaciones y el deseo de los fans, así como de las propias protagonistas. Jamie Lee Curtis, quien ha manifestado en varias ocasiones su entusiasmo por retomar este papel, confirmó la noticia en sus redes sociales con una publicación que emocionó a sus seguidores.

De acuerdo con la información de Disney, Otro viernes de locos se estrenará en cines el 8 de agosto del 2025, fecha que coincide con un viernes, al igual que la película. Posteriormente, estará disponible en la plataforma de Disney+, aunque, por ahora, se desconoce la fecha.

¿Cuándo años tiene Lindsay Lohan?

La actriz nació el 2 de julio de 1986 en Nueva York, actualmente tiene 38 años y, además, también se ha desempeñado como cantante, compositora, productora y empresaria.

Comenzó en el mundo del espectáculo desde que era una niña. A la edad de tres años debutó como modelo infantil. Después de estar en más de 60 comerciales, hizo su primera aparición en una telenovela, Guiding Light. Allí tenía 6 años. Cuando cumplió 12 llegó a la pantalla grande con The parent trap (Juego de gemelas), su actuación en esa película la catapultó a la fama. Desde entonces, comenzó su ascenso en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera ha participado en otras importantes producciones como Life-Size, Get a clue, The Holiday, Freaky Friday, Labor Pains, Scary Movie 5, Iris Wish, entre otras. Ahora es una de las figuras más emblemáticas de Hollywood.

Además de su carrera en el cine, incursionó en la música con los álbumes Speak (2004) y A Little More Personal (Raw) (2005), los cuales tuvieron una buena recepción comercial.

Los problemas que casi acaban con la carrera de Lindsay Lohan

A pesar de su éxito, la vida personal de Lohan estuvo llena de escándalos mediáticos, problemas legales y batallas con adicciones. Sus constantes roces con la ley y su paso por rehabilitación la mantuvieron alejada de la industria del cine durante varios años. Durante este tiempo, perdió varios protagónicos.

Después de esos altibajos, trató de reconstruir su carrera con algunos proyectos independientes, aunque no logró alcanzar el mismo nivel de éxito que tuvo en sus años dorados.

Lindsay Lohan Fotografía por: getty images

¿Cuántos hijos tiene Lindsay Lohan?

La actriz hizo público su compromiso con el empresario Bader Shammas a través de Instagram el 28 de noviembre de 2021. Se casaron en secreto en Dubái el 3 de abril de 2022. En marzo de 2023, Lohan reveló que estaba embarazada y su hijo, Luai Shammas, nació el 17 de julio de 2023.

¿Qué se hizo Lindsay Lohan en el rostro?

Lindsay Lohan ha pasado por varios cambios en su apariencia a lo largo de los años, lo que ha llevado a muchos a especular sobre posibles procedimientos estéticos. Aunque ella nunca ha confirmado haber pasado por cirugías plásticas, tanto expertos en estética como fans han notado algunas transformaciones en su rostro que podrían ser el resultado de algunos tratamientos estéticos y de rigurosas rutinas de cuidado de la piel y un estilo de vida saludable. Al parecer, la actriz dejó descansar la piel de maquillaje y otros productos durante un año, lo que habría contribuido a tener recuperar su naturalidad.

“Sospecho que ha cambiado de médico porque ahora sigue teniendo de todo, neuromoduladores y fillers, sobretodo, pero bien puestos, en sitios estratégicos que le aportan ese aspecto juvenil, fresco y natural”, afirmó el doctor Leo Cerrud, experto en estética.