Mario Cimarro, protagonista de ‘Pasión de gavilanes’, se divorcia de su esposa. ¿Qué pasó?

El actor cubano, que se hizo famoso en todo el continente y España por su rol de Juan Reyes en la novela colombiana ‘Pasión de gavilanes’ vuelve a ser noticia. Esta vez por su vida sentimental.

Mario Cimarro se casó en Las Vegas, Estados Unidos, con la mencionada modelo, a quien llamaba Broni y quien fuera participante del reinado ‘Miss Eslovaquia’. La pareja se había conocido en Los Ángeles y comprometido durante un viaje en las famosas cataratas de Iguazú.

En el 2022 el actor y la modelo dieron la bienvenida a la pequeña Brianna. Unos meses antes él estuvo grabando en Colombia la última temporada de ‘Pasión de gavilanes’ y ella lo acompañó.

Unos meses después, en mayo del siguiente año, presentaron a la pequeña con una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram.

Broni, la ex de Mario Cimarro, se marchó a Eslovenia

Ahora según ha confirmado la modelo mediante sus historias de la misma red social, está en proceso de divorcio del intérprete cubano.

Según Broni mostró en sus redes sociales, ya se encuentra en su país de origen junto a su pequeña, luego de lograr que un tribunal estadounidense aprobara su viaje.

“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, puntualizó en una de sus stories temporales la ahora exesposa del actor que acompañó la publicación con dos imágenes, una de ellas la bandera de Eslovaquia y la otra, un corazón.

Hay que mencionar que desde finales del 2025, los cibernautas notaron que podía haber distanciamiento entre la pareja, ya que dejaron de publicar historias juntos y posteriormente dejaron de seguirse, una señal que en tiempos de digitalidad indica crisis en las relaciones sentimentales de las celebridades.

Cimarro conserva en su feed las publicaciones donde aparece junto a Broni y a la pequeña Bri, como le dicen sus padres.

Para algunos internautas una publicación de comienzos de año del actor se convirtió en un indicio de que la pareja ya no estaba junta ni compartía el mismo techo. Publicó un video donde aparecía la pequeña y sonaba el tema ‘Where You Are’ referido a la ausencia de los niños.

El día de San Valentín publicó imágenes de él en la playa y mencionó la celebración, pero no se refirió a la madre de su hija.

Los momentos difíciles de Mario Cimarro

El actor ha tenido varios momentos difíciles en los últimos meses. Su madre falleció a finales del 2025.

“Cada cual vive su duelo como puede , y cualquier tiempo o forma está bien .Yo cuánto me entran ganas de llorar , y se me sale una lágrima , llega tu Paz y de repente me pones a reír , a reír de felicidad recordando tantas enseñanzas y momentos que nos dejaste y en todos tu sonrisa , tu semblante ecuánime y apacible mamá“, escribió en Navidad dejando ver que seguía en duelo.

Recientemente, a comienzos de julio, publicó la partida de su gato. “Caramelo , Candy como te llama Bree. Te has ido al Rainbow Bridge ha encontrarte con Mambito . Nos has dado 14 largos años de alegrías , risas y travesuras. Te fuiste en mis brazos , mi abrazo te sostuvo y te sostuvo y no te quería soltar ..Se hace tan poquito 14 años“, publicó sobre su fallecida mascota.

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