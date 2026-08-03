Video de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma dándose un beso se viraliza. ¿Romance a la vista?

En las pasadas fiestas de Cúcuta, que incluyeron conciertos, festival gastronómico, reinado de belleza, partido de fútbol de celebridades y desfiles acudieron varios famosos que fueron invitados especiales a los festejos.

Dentro de los que se vieron figuraron ex participantes de ‘La Casa de los famosos’, edición 2026, como Alejandro Estrada, quien es oriundo de esa ciudad, Valentino Lázaro, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo. Así mismo acudieron a las actividades varios generadores de contenido como el ex esposo de Andrea Valdiri, el santandereano Felipe Saruma.

En medio de uno de los conciertos de las festividades, el ofrecido por Silvestre Dangond y el Grupo Firme, el pasado 1 de agosto, un asistente registró en video el momento en que Sofía Jaramillo y Felipe Saruma se dieron un beso. Fue en el estadio General Santander, donde para muchos cibernautas quedaron disipadas las dudas y aclarados los rumores sobre un posible romance entre los dos generadores de contenido.

El video que se viralizó muestra el momento en que ambos comparten del show y ella se le acerca y Saruma le corresponde y finalmente se dan un beso en la boca.

Valentino Lázaro reaccionó a una de las publicaciones que publicó el video: “Cúcuta dio más que la casa jaajaja besos, drama, ‘traición’ , no traición, show, reconciliación, peleas, urgencias, gastroenteritis, bomba, atentado, conciertos, carrozas, drama, complot, gente hermosa, comida deliciosa y yo sigo soltero jajaaja y eso que solo se ha sabido el 10% Jajaajaja te amo Cúcuta”, puntualizó el influencer que también estuvo en los eventos.

Dentro de las publicaciones que la generadora realizó de manera independiente confirmó que en efecto, se encontraba en la capital nortesantandereana.

Antes de ser captados juntos, Saruma estuvo jugando el partido de fútbol de las estrellas. “Nos encontramos muy felices muy contentos aquí en Cúcuta, nos encontramos viviendo la hermosa feria”, dice en un video que la cuenta del evento subió en sus redes sociales que registró el encuentro deportivo.

¿Cuántos años le lleva Sofía Jaramillo a Felipe Saruma?

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, confirmado o desmentido que estén iniciando un noviazgo. Los comentarios y reacciones al video que los muestran juntos han sido positivos y en general, los internautas se alegran de que se estén dando una oportunidad.

Felipe Saruma, de 27 años, es un reconocido influencer que estuvo casado con la barranquillera Andrea Valdiri entre abril del 2022 y noviembre del 2023.

Jaramillo, de 37, por su parte es una figura reconocida en el mundo digital e hizo parte de la última temporada de ‘La casa de los famosos’, de RCN. Es hermana de la también influencer Angélica Jaramillo y es madre de un niño.

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