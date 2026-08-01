Juan Carlos Vargas habló de su ex Paola Rey. Confesó si habrá reconciliación: “Está el amor”

Hace un año la actriz Paola Rey dio a conocer que se había separado de su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas. La santandereana, que resultó ganadora del reality culinario ‘Masterchef Celebrity’ versión 2024, sorprendió con esta noticia, ya que indicó que llevaba dos años y medio separada y unos meses atrás él la había acompañado en la final del formato conducido por Claudia Bahamón.

La pareja, que estuvo junta por 16 años y tuvo dos hijos, tiene una buena relación en beneficio de León y Oliver, sus dos pequeños.

Ahora que han pasado más de tres años del mencionado divorcio, el programa ‘La Red’, de Caracol, abordó al actor en medio de la alfombra roja de la película ‘La sangre de Dios’, dirigida por Lucho Velasco y donde Vargas tiene un rol importante.

Allí hablaron de la cinta y luego, el actor accedió a hablar de su vida personal. Confesó que está soltero y no tiene novia. “Me cuesta trabajo, no me veo con pareja en este momento (…) Eso no lo planea uno, el amor es mágico”, puntualizó argumentando que no es algo que se planea sino que se da con espontaneidad.

¿Juan Carlos Vargas se reconciliará con Paola Rey?

Cuando el periodista le indagó por una posible reconciliación con Paola Rey, el actor se mostró claro y recalcó los sentimientos que considera lo unirán para siempre a ella.

“Yo con Pao, nunca se va a acabar (el amor) porque es la madre de mis hijos, y es mi familia y es la mujer que me dio lo más maravilloso que tengo, el amor por ella. ahí está el amor, es mi familia, doy la vida por ella y estaré con ella para siempre”.

No obstante, fue enfático en que pensar en algo sentimental ya es otro asunto: “pero la pareja es distinta. Ya llevamos dos años y medio en un proceso de separación y ya entramos en eso... somo amigos...si hay una persona en la cual pueda confiar es en ella y yo sé que ella conmigo es igual…”.

Al final confesó que no se siente listo. “Yo me siento un poco bloqueado en ese tema... tú sabes es una cosa que uno se mira y se conecta…”.

Complementó indicando que sus enamoramientos han ocurrido con prontitud. “las mujeres que yo he amado... es instantáneo, no he necesitado más de 15 minutos para enamorarme, vamos a ver si vuelvo a enamorarme”.

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