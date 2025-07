Marko: “Estoy tratando de dejar mensajes que la sociedad necesita escuchar”

Marko ha forjado una carrera que va mucho más allá de hacer reír. Aunque su historia comenzó como la de muchos en el mundo digital-experimentando, cometiendo errores y aprendiendo en el camino-, hoy se ha convertido en una voz que no solo provoca risas, sino que también invita a la reflexión.

De la comedia sin propósito a hacer contenido que salva vidas

En una reciente entrevista con Vea Todo, Marko reflexionó sobre su trayectoria y los cambios que ha experimentado como influencer. “Ser creador de contenido, desde que iniciaron las redes sociales me llevó a cometer muchísimos errores, a durar muchísimo tiempo, incluso de querer hacer comedia sobre contenido que no tenía ningún valor o aporte a la sociedad", aseguró.

En su trayectoria, ha aprendido que el humor también tiene límites. “La comedia a veces cruza esa raya que me di la oportunidad de cruzar de manera innecesaria muchísimas veces”, dijo. Sin embargo, hoy busca algo distinto: “lo más importante es mejorar y tratar de ser una mejor versión. Que vamos a seguir embarrándola, constantemente, e intentando esa mejor versión estoy tratando de dejar mensajes que yo sé que la sociedad necesita escuchar y Dios me dio esta bendición de tener tantos seguidores, el público me dio la bendición de tener tanta fuerza en redes sociales, lo menos que puede hacer uno como creador de contenido es devolverlo a través de reciprocidad, de ayuda, de mensajes que realmente sumen”, afirmó.

Marko seguirá haciendo videos que inspiren

Esta filosofía ha sido un verdadero punto de inflexión en su carrera. Aunque sigue siendo fiel a su esencia cómica, ahora se esfuerza por encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y ofrecer mensajes que realmente aporten valor a su audiencia.

“Esto no quita que yo voy a seguir con mi comedia y que muchísimas veces como ser humano la vuelvo a embarrar, pero sí estoy tratando de dejar mi granito dentro de este mundo en el que estamos viviendo que están pasando tantas cosas desastrosas”, agregó el creador de contenido.

El momento más destacado de esta transformación fue, sin duda, el video que hizo con Saruma, que se convirtió en uno de los contenidos más vistos del año pasado en el mundo hispanohablante.

“A mí me ha marcado ver a miles de personas que estaban pasando por un momento oscuro, como por ejemplo con el video de Saruma, que fue uno de los más vistos el año pasado de habla hispana. Fue una carta donde la gente le contó a sus familiares y a sus amigos por lo que estaban pasando, por etapas de depresión y ansiedad. Es el más importante que he hecho en mi vida, siento que ese video salvó miles de vidas de personas que tenían pensamientos oscuros en su cabeza, que nunca lo hablaban, ese es el problema, que no lo están hablando. La depresión también sonríe, y es más peligroso cuando el que lleva la cruz por dentro, por fuera está sonriendo", aseguró.

Este tipo de mensajes son los que, según él, seguirá compartiendo. Aunque el entretenimiento siempre será parte de su esencia, no está dispuesto a pasar por alto el impacto que pueden tener sus palabras cuando se usan con responsabilidad y empatía.