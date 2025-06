Tatiana Castro reveló cómo se sanó del papiloma humano: “fue impresionante”

Tatiana Castro es recordada por muchos como la Miss Colombia de 1994, pero su trayectoria la ha llevado mucho más allá del modelaje y la fama. Con los años, Tatiana descubrió su verdadera vocación en los ámbitos de la espiritualidad, la sanación energética y el desarrollo personal. Hoy, trabaja como coach en constelaciones familiares cuánticas, es escritora y guía para quienes buscan la transformación interior.

¿A qué se dedica actualmente Tatiana Castro?

Recientemente, presentó su nueva línea de investigación y formación enfocada en el Biohacking regenerativo. En diálogo con Vea, reveló en qué consiste: “lo que hace es rediseñar el ADN de nuestras células, reprogramarlo a través de protocolos, técnicas y hábitos que nos ayudan a rejuvenecer y a reparar tejidos mejorando los procesos con las células madre. Nos ayuda también a mejorar cuando tenemos una enfermedad, a desarrollar músculo, a adelgazar, es alcanzar el máximo potencial y mejorar tu ADN para que tu cuerpo físico esté en el mejor estado”.

Tatiana Castro fue diagnosticada con VPH en el 2023

Hace dos años, la conferencista fue diagnosticada con el virus del papiloma humano. Aunque a muchos les causa temor, la exreina lo tomó con completa calma. En lugar de lamentarse, tomó la decisión de cambiar su estilo de vida que, finalmente, la llevó a la sanación: “todo empezó porque yo me di cuenta que no tenía energía, vivía muy cansada, cuando hacía mis talleres de constelaciones cuánticas quedaba drenada 2 días botada en una cama. Yo venía con lo del papiloma humano, pero me había quedado callada, no había dicho nada y había empezado a implementar una serie de hábitos nuevos, pero cuando además a esto se suma el cansancio tan grande que yo tenía, yo dije, ‘tengo que realmente cambiar mi vida’ y es ahí cuando hago un cambio absolutamente radical de hábitos, en el sueño, en la alimentación, en el ejercicio, en la suplementación y comienzo un proceso no solamente de sanar lo del papiloma humano, la tiroides también se reversó un poco, el hipotiroidismo. Me decretaron eso en el 2023 y en el 2024 ya no tenía, fue impresionante para mí”, afirmó.

Además de recuperar su salud, Tatiana comenzó a experimentar una serie de cambios físicos notables. A sus 51 años, tiene una edad metabólica de 41 y ha alcanzado el mismo peso que tenía cuando fue coronada Señorita Colombia en 1994, más de tres décadas atrás. “Mi cara cambió, mi cuerpo cambió, mis músculos están más definidos y más fuertes, pero fue un proceso. Yo estaba como en 76 kg, hoy estoy en 69. Estaba en mi edad real, 51 y hoy en día estoy en 41”.

Tatiana Castro antes y ahora Fotografía por: Cortesía

¿Por qué Tatiana Castro no hizo público antes su diagnóstico de VPH?

“La verdad que yo decidí no decirle a nadie. Y lo que hice fue comenzar a trabajar en mi parte física mientras trabajaba mi parte espiritual. Mientras yo hacía las constelaciones y todas las terapias energéticas y holísticas que hago, al mismo tiempo comencé a cambiar mis hábitos, pero de manera súper radical y eso fue lo que hizo que después ya no lo tuviera (el VPH)”.

Más allá de lo físico, el verdadero cambio ocurrió en su interior. Tatiana subraya que nunca se permitió asumir el papel de víctima. “La clave está en la manera en que controlas tu reacción y vuelves y recuperas tu estabilidad. Yo soy una fiel creyente de que tú haces lo que humanamente te es posible y dejas que Dios haga su parte en todo este proceso, yo creo que es la combinación de los dos, ni soltarle todo el de arriba y uno estar de flojo ni hacer sin contar con el de arriba. Yo hice todo lo que humanamente para mí era viable, tanto en la parte holística, como en la parte física, pero yo también confío en que cuando uno le hace y le hace, pues de arriba también lo ayuda. Pero indudablemente sí, al comienzo pensé: ‘uno se muere de esto, yo tengo dos hijas, yo no me puedo morir’, ahora me río, pero en el momento no me dio risa. Sí, fue duro”.

Ese balance entre lo espiritual y lo físico fue su guía: “yo tengo la percepción de que cuando tú verbalizas algo, tú le estás dando fuerza y hay cosas a las que yo no quiero darle fuerza. Por ejemplo, yo a un diagnóstico médico negativo no le quiero dar fuerza, quiero darle fuerza a lo positivo. Eso es lo que yo enseño en mis técnicas de manifestación y decretar y de manifestar una vida soñada. Entonces yo no puedo enseñarle a la gente una cosa y no aplicarla. Entonces yo dije, yo ni lo voy a contar, no le voy a dar fuerza a eso, voy a cambiar mi realidad y cuando esto haya cambiado lo suficiente, ahí sí lo cuento".