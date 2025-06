Exparticipante del Desafío protagoniza su primera película en inglés en Estados Unidos

Uno de los participantes más recordados del Desafío Súper Humanos 2018 es Beta Mejía. El deportista paisa cautivó a los televidentes no solo por su desempeño en las pistas, sino también por su atractivo físico.

Cuando fue eliminado de la competencia terminó sus estudios en negocios y se dedicó a trabajar con las redes sociales. Además, el campeón de Crossfit se comenzó a tomar los escenarios con un stand up comedy que se convirtió en uno de sus retos más grandes. Logró hacer presentaciones en Miami, Orlando, Jacksonville, Houston y Dallas Texas.

¿Por qué Beta Mejía se fue de Colombia?

Tras su paso por el Desafío, Jonathan Betancur, como es su nombre de pila, comenzó a dar clases virtuales de crossfit. Sin embargo, hace seis años se fue del país para Estados Unidos, donde ha logrado un gran éxito a nivel personal y profesional, así lo reveló en entrevista con Vea.

“Me fui hace mucho tiempo de mi tierrita, como en el 2019, hice muchos proyectos aquí en Colombia, entre ellos el Desafío, pero Estados Unidos fue el lugar que me abrió las puertas, el público latino me recibió con un cariño gigante, ya he estado en muchísimo realities allá, acabo de grabar mi primera película en inglés donde soy el protagonista, próximo a hacer un reality en México, entonces la verdad muchas cosas buenas le están pasando a este niño de Medellín", afirmó.

Sobre las razones que lo impulsaron a dejar su tierra natal y aventurarse a una nueva vida, dijo: “yo me fui del país por la pandemia, estaba grabando una serie digital con mi amigo Marko, no pude regresar a Medellín, que suena fuerte, pero fue lo mejor que me pasó porque fue donde se me abrieron las puertas, donde pude mostrarle a un público 100% estadounidense tantas cosas y tantas anécdotas y mi experiencia como colombiano, ahora los estoy contagiando a ellos, así que voy para bien".

A lo largo de este tiempo, Beta no solo se ha desempeñado como influencer, sino que también ha logrado abrir un camino importante en la televisión como presentador y actor.

“Como creador de contenido, como actor, como conductor, porque también he sido presentador en cadenas muy importantes en Estados Unidos, me he sentido súper bien, he tenido la posibilidad de mostrarle al público este talento colombiano, esta energía, este entusiasmo, ha sido súper bacano, he podido también traer nuestra cultura a los videos, a los personajes que he tenido la oportunidad de actuar, así que ha sido una experiencia bien bonita donde no dejo mis raíces, simplemente las traigo a proyectos que he participado".

Actualmente, protagoniza su primera película en inglés, un triunfo del cual se siente muy orgulloso: “se llama Blindfold Butterfly, es una película con un director estadounidense donde este personaje se llama Julián y soy un niño que le han roto el corazón, un niño que ha pasado por cosas y momentos muy difíciles, que ha perdido familiares importantes en su vida, pero que está con una misión y es aportarle a la humanidad y es un personaje que ayuda a muchísimas personas en la película, es un drama, es un triller, y yo sé que se van a cautivar con Julián. Me siento identificado con la historia, muchos colombianos y muchos latinos lo van a hacer, y también van a ver mucha luz, van a ver que no importa qué tan oscuro esté la situación, se puede encender la luz".