Marta Liliana Ruiz inició una nueva vida en EE. UU.: “estoy muy contenta”

“Estados Unidos es el país de las oportunidades, lo que pasa es que uno tiene que saber aprovecharlas”, afirma con una sonrisa Marta Liliana Ruiz, quien desde hace más de un año se radicó en ese país y le dio un giro a su vida. La actriz, con más de tres décadas de trayectoria, recordada por su participación en producciones como “Señora Isabel”, “Luna, la heredera” o “El Capo”, goza no solo de un nuevo hogar, sino de una perspectiva distinta de vida: “Esperé en Colombia a que me llegara mi residencia americana. Llevo un año residiendo acá, pero igual tengo a mi familia en Colombia, tengo proyectos con Colombia, pero aquí estoy muy contenta, viviendo una vida muy diferente a la que vivía allá. La vida en Colombia es un poquito más agitada, la gente en Colombia trabaja de sol a sol para cumplir sus necesidades; acá trabajo igual, muchísimo, tal vez más que allá, pero uno tiene la posibilidad de ahorrar, de invertir, de hacer cosas y eso sumado la tranquilidad, porque vivo en un lugar a las afueras de Tampa rodeada de naturaleza, es otra vida, una tranquilidad. Estoy muy contenta, muy satisfecha y agradecida con este país".

¿A qué se dedica actualmente Marta Liliana Ruiz?

La transición ha tenido muchos desafíos, pero ha sido muy enriquecedora. La actriz, quien recientemente cumplió 61 años, ha ampliado sus horizontes: “mi trabajo sigue muy vinculado a Colombia, ya no tanto como actriz, aunque el año pasado fui a protagonizar una serie que se estrenó hace muy poco en Telepacífico, se llama “Maduros Inmaduros”. Desde aquí sigo al frente de toda la parte administrativa de “Caliente, Caliente, el show de las menopáusicas”, que es una bendición después de 11 años seguimos con la sala llena en el Teatro Santafé“.

Junto a sus hijos fundó Coco Images, una empresa de fotografía especializada en bienes raíces. Mientras su hija se encarga de las sesiones fotográficas y su hijo edita desde Texas, ella misma se ha convertido en fotógrafa aérea, sumando otra habilidad a su versátil carrera. “Acá he tenido que aprender y trabajo en cosas diferentes. Estamos empezando, dando los primeros pasos, son cosas novedosas; pero acá la gente si quiere pasarla bien y estar bien tiene que trabajar mucho, entonces aquí se trabaja en todo”.

¿Marta Liliana Ruiz sigue actuando?

A pesar de la distancia, su vínculo con la actuación sigue firme. También ha estado involucrada en varias temporadas teatrales en Miami y tiene en mente nuevas producciones junto a su colega Andrés Felipe Martínez, quien también reside en Estados Unidos. “Se está “cocinando” algo de comedia, es lo que me gusta y espero que a principios del año próximo ya estemos rodando por diferentes ciudades”. Además, junto con su empresa en Colombia, continúa reafirmando su papel como productora.

Pensando en sí misma

El cambio más significativo en su vida no ha sido mudarse a otro país ni encontrar nuevas formas de trabajo, sino algo más personal. “Decidí para los 61 años hacer algo que nunca había hecho. Me matriculé en un gimnasio. Estoy con toda la energía, porque yo digo, ‘la edad solo está en la mente’ y el cuerpo en la medida que tú lo esfuerces te empieza a responder, yo también estoy jugando pickleball con mi esposo, es algo que nunca había tenido tiempo en Bogotá, porque yo vivía en función de trabajar; acá se trabaja igual, pero se saca tiempo para uno".

Desafíos, retos y satisfacciones

Uno de los momentos más difíciles de su vida fue su batalla contra el cáncer de lengua, una enfermedad que no solo puso en riesgo su salud, sino también su amor por los escenarios. Hoy, con 61 años y después de casi cuatro libre de la enfermedad, la actriz comparte cómo esa etapa la transformó de manera profunda. “El haber luchado contra un cáncer que me amenazaba con alejarme de lo que más amo, que es el mundo de los medios y de la actuación fue un reto grandísimo y hoy estoy acá diciendo ‘voy a cumplir 4 años sin el cáncer, hablando, pudiendo hacer lo que más me gusta’. Creo que me he enfrentado a mil y mil cosas y todas han salido bien, han sido 61 años de lágrimas, de esfuerzo, de satisfacciones, de alegrías, pero es que de eso está hecha la vida, de todos los momentos y estos no pueden ser iguales. Creo que han sido 61 años bien vividos, bien bailados".

Marta Liliana Ruiz. Fotografía por: Cortesía Andrés Reina

Una batalla ganada

Aunque el diagnóstico en ese momento no fue fácil, Marta Liliana lo enfrentó con valentía. Cuenta que ya está recuperada y que continúa en controles constantes: “los primeros años eran con mucha ansiedad porque cada lesión que aparecía me angustiaba muchísimo, me preocupaba y eso hace que cuando tú estés preocupado te muerdas, entonces la lesión aparece. A los dos años tuve que volver a cirugía, por fortuna se controló a tiempo una pequeña amenaza y ya llevo varios años donde estoy pendiente de todo, cuando hay alguna anomalía, corro para Colombia porque allá está mi médico, ya todo en orden, cada vez que pasa cualquier cosa, porque es que hay algunas amenazas muy sutiles, estoy bajo control, pero ya puedo decir que estamos en la lucha, pero al otro lado".

Como todo en la vida, cada cosa que ocurre trae un aprendizaje y a la actriz le dejó una gran lección: “le agradezco a mi enfermedad que me hizo replantearme un poquito porque yo vivía a las carreras y me perdía de disfrutar cada momento de la vida. Con la enfermedad dije, ‘bueno, vámonos más despacio’. Finalmente, la meta es la misma, ser feliz, y si uno va rápido o va despacio, igual vamos a llegar, pero pensando un poquito más relajada y sin tanto estrés, porque el estrés llega a enfermarnos. Estoy pensando mucho en mí, que eso es lo más importante, porque yo vivía en función de los demás toda la vida y no me choca, estoy pendiente de mi familia, de mis hijos, de mi casa, pero siempre me ponía en un último lugar, ahora digo, ‘no, hay que quererse, porque si uno no se quiere, ¿cómo puede querer a alguien más?’. Voy a comenzar un nuevo negocio de networking con una gran firma a nivel internacional, aquí estamos disfrutando de la vida a cada momento y haciendo cosas que nunca hacía. A veces me pongo a mirar en mis redes sociales y antes solo hablaba de trabajo, ahora tengo tiempo para si vienen mis hijos, decir ‘nos vamos a un parque, nos vamos a un zoológico, vamos a caminar’, entonces hay que tomar esos instantes y creo que con la edad llega el momento en que uno reclama y dice ‘un momentico necesito mi espacio para mí’ y ese espacio me lo estoy dando ahora”.