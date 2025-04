Martha Isabel Bolaños terminó con su novio. Llevaban 7 meses: “nadie se enteró”

Además de ser una destacada actriz, Martha Isabel Bolaños ha iniciado con éxito una nueva etapa como DJ de salsa, una faceta que la tiene feliz y de la cual habló con Vea en una reciente entrevista.

La recordada ‘Pupuchurra’ de Betty, la fea, abrió su corazón en una conversación íntima con este medio, para hablar, entre otras cosas, sobre su vida personal, algo de lo que rara vez habla en sus redes sociales.

Martha Isabel Bolaños está soltera

En una entrevista que concedió en diciembre del año pasado para el programa Buen Día Colombia, reveló que su corazón estaba “ocupado”. Aunque no contó muchos detalles, aseguró que estaba feliz y tranquila.

No obstante, en nuestra reciente conversación, aseguró que, después de siete meses, terminaron su romance y ahora disfruta nuevamente su etapa como soltera:

“El corazón está apachurrado, tuve una relación muy linda por 7 meses, nadie se enteró, porque mantengo mis cosas en privado, porque la gente es muy envidiosa y muy odiosa. Acabo de terminar, pero bueno, terminó en buenos términos, en mutuo acuerdo, terminamos como amigos, que es lo más importante, rescatar siempre lo más bonito y bueno, ahí estoy otra vez solita, pero enfocada en mi trabajo, que es lo más importante", aseguró en exclusiva.

¿Quién era la pareja de Martha Isabel Bolaños?: “otra vez voy a sanar mi corazón”

Tras cinco años de soltería, Martha conoció a un hombre que no solo conquistó su corazón, sino que también superó todo lo que ella esperaba en una pareja. Aunque el romance no perduró, conserva con cariño los recuerdos de esa historia, cuya identidad de su ex prefiere mantener en privado.

“Tengo que reconocer que me gustó estar en pareja. Yo llevaba 5 años sola, y en esos 5 años había salido con dos casi algos, que eso no es nada, y estar en pareja, además con un hombre espectacular, de esos hombres que te ponen en tu rol femenino, porque como yo crecí sin papá, entonces yo he sido la que trabaja, la que provee, la que se defiende, he tenido una energía masculina muy desarrollada, entonces que llega un hombre tan bello y me ponga en mi rol femenino, que no me dejaba hacer nada, él cargaba, él ordenaba, ay, no espectacular”.

Aunque la ruptura es reciente, la actriz y DJ asegura que no espera estar soltera por mucho tiempo, sino que, por el contrario, está abierta a volver a encontrar el amor.

“Me gustó estar en pareja a pesar de que había sido una soltera empedernida y que yo misma había dicho: ‘no, la vida soltera es espectacular’, claro, pero después de que tienes una buena pareja te das cuenta que la vida en pareja es la ideal. Otra vez voy a sanar mi corazón y estoy abierta a una nueva pareja. No voy a dejar que pasen 5 años, ni un año, ni nada, es pronto”.

Los requisitos que Martha Isabel Bolaños pide en un hombre

Martha se ha caracterizado por su autenticidad y carácter directo; por eso, habló con franqueza sobre sus expectativas en el amor y cómo enfrenta el cierre de ciclos en su vida sentimental. Con la misma fuerza con la que ha construido su carrera, Martha también define con claridad lo que busca en una pareja.

“Soy bien exigente porque nos merecemos lo mejor. El primer requisito es que sea un hombre bueno, de un buen corazón, es lo más importante, con buena energía, un hombre limpio, sin vicios, sin pasado raro, que trabaje, que esté en una posición social igual a la mía o superior. Lo recalco, hay gente que se ofende, porque yo en mi pasado, cuando rehabilitaba gamines, alcancé a colaborarle a manes, y por ahí no es la vuelta, me he jodido demasiado en mi vida, yo quiero un man que tenga su capacidad, no para que me mantenga, sino para podernos ir de viaje, para disfrutar la vida”, aseguró.

Y aunque muchos asumen que, al ser caleña y DJ de salsa, su pareja tendría que saber bailar, la actriz aclara: “no es un requisito que baile salsa, para la gente que lo piensa. Si baila salsa es un plus. Que sea un hombre me haga reír, un hombre que le guste disfrutar la vida, con el que nos podamos reír, que sea incondicional”.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños terminó con su novio?

Aunque guarda muy buenos recuerdos de su relación, Bolaños explicó los motivos detrás de su ruptura:

“Mi última pareja era un hombre incondicional, un hombre de 24/7, y eso me encantaba, lo que yo necesitaba, él estaba ahí, pero desafortunadamente no todo es perfecto y la incompatibilidad llegó por un lado que no era negociable, entonces tocó decir adiós, pero también hace parte de la vida. También es muy interesante en este momento de mi vida decir: ‘ok, suelto algo que no nos conviene y me entrego nuevamente a la incertidumbre, a que la vida me sorprenda’”.