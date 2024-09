Martín de Francisco confiesa que sufre pánico escénico y aun así, presenta su show

“Qué Vergüenza con ustedes” es una expresión ampliamente conocida entre los colombianos cuando sentimos pena frente a alguien y según lo que Martín de Francisco expresó a Vea del contenido de su nuevo espectáculo, es un título que le queda perfecto. El presentador irreverente de La tele letal y comentarista deportivo con espacio propio en La W, estará este 26 y 27 de septiembre en el teatro Astor Plaza y será la primera vez que se pare en un escenario solo.

De Francisco, amante del fútbol y quien se ha hecho famoso por sus respuestas ácidas y sus particulares comentarios en La tele letal y anteriormente, en el desparecido espacio Nuestra Tele, habló sobre lo que lo llevó a mostrarse en público en un espectáculo, que destaca, lo deja casi en ridículo y lo considera apto para aquellos que disfrutan de la vergüenza ajena.

Los dolores de Martin de Francisco, de ‘La tele letal’

Antes que nada quisimos saber si, como le ocurre a otros comediantes o profesionales del humor, en su caso también hay dolores internos que menguan cuando hace reír a otros.

“Quedo casi sin nada que agregar, realmente han llegado al meollo, a la almendra, es un dolor interno que al sacarlo y al observarlo de afuera, ¿qué pasa? que hay un proceso, que el dolor interno se lo toma en serio, sale y y ya no le tomas tan en serio. Entonces, la idea es que el dolor interno no va a pasar, pero de pronto va a menguar, va a disminuir al ver que eso que salió de ti, que se ve afuera, ya no debe ser tomado tan en serio. Sobre todo en mi caso, porque hay gente que si le han pasado cosas horribles o mucho más graves, pero como yo viví cosas que eran supuestamente más graves, pero no lo eran eran ridículas y hoy en día son ridículas”.

¿Cree que el sarcasmo le permite liberarse o sentirme mejor?

“”Yo no me considero una persona así sarcástica, me gustaría.. soy un cínico, pero me falta ser más corrosivo para llegar a ser sarcástico.

Todos tenemos dolores internos ¿cuáles son los dolores de Martín?

“Lo mio es por ejemplo sentir que falta pelo pa´moño y al pasar a través y sacar algo que me parece monumental para mí que es estar en un escenario solo, siento que debo hacerlo porque me ha faltado confianza para hacerlo, entonces debo hacerlo”.

Es la primera vez que se sienta en un escenario solo, ¿cómo llegó a eso?

“Hice una presentación solo para unos empleados de Pan pa ya, y estuve para los empleados de La perrada de Edgar cuando existía… (Estoy solo ahora) porque Santiago no quiso seguir, él dijo ‘no’. (le dije) ‘Es que tengo unas anécdotas para que contemos en una obra’ y me dijo: ‘lo presentará tu madre’”.

¿No van a volver a trabajar juntos?

“Yo creo que si, (ahora) en teatro él quiere hacer otra cosa y yo esto...fue algo que me impulsó allá, toscamente él dijo ‘no sigo’ y yo, debo hacerlo”.

Sufre de pánico escénico… y si es así, ¿qué hace para mitigarlo?

“Si y ¿qué hago?: soportar, pasar a través de él y sentirlo, sentir la candela, sentir la fuerza en las vísceras, en las entrañas… y ver si dejo de sentir el horror”.

¿Cuándo sabe que atravesó el pánico?

“Cuando acabo…”

¿Cuáles son los síntomas del pánico en su caso?

“Querer coger un taxi y pues toca seguir, como sentir el cuerpo… el cuerpo se manifiesta como el guargüero (garganta), el gaznate… una situación de horror, es quedar ahí y no pensar sino sentir y uno se queda en el sentimiento y la gente que ve la estupefacción y como no conocen, la obra creen que es parte del show”.

Martín de Francisco presenta a sus padres, sus hijos y a su hermana, Margarita Rosa en la obra

¿Por qué hay que ver el show que ‘Qué vergüenza con ustedes, el show’?

“Hay gente que le gusta y es adicta a sentir vergüenza ajena, ellos pueden venir, yo he sido uno de ellos y como creo que hay gente como yo, ellos pueden venir, para que sientan vergüenza ajena y para que vean una cadena de fracasos, frustraciones, le van a parecer ridículas, de pronto, no van a sentir ganas de reír, pero sí lástima”.

Hablemos de los personajes que van a aparecer durante el desarrollo de la obra...

“Mis papás van a estar en animación en varias situaciones que pasaron en realidad, mis fracasos profesionales… va a estar Hernán Peláez, hablando de cómo llegué al programa, que da mucha vergüenza … va a ver mucha vergüenza, en una anécdota que cuenta Margarita Rosa, (donde) mi papá ya en el desespero que no sabía qué hacer conmigo, él trata y le dice a ella que yo debería ser algo y ella lo cuenta. También esta Pablo, mi hijo que también va a hablar del vínculo de la relación de cómo se dieron las cosas”.

Así es Martín de Francisco como padre

De Francisco tiene dos hijos, Antonia, de 2 años y Pablo, el hijo de 34 años que hasta hace cinco conoció y con quien tiene una buena relación. La manera en que se conocieron también es tema del show.

Pasando a otro plano, ‘cómo es en su rol de padre?

“Soy amoroso...me cuesta mucho eso por ejemplo, con mi hija me cuesta regañarla y Ana (la esposa) cumple el rol como debe ser, a mí me falta más contundencia para poder educar mejor...ella (Antonia) tiene dos años, me cuesta regañarla”.

¿Qué cosas de este mundo le producen miedo como papá?

“La agresividad de la violencia, la misoginia, la bipolaridad del mundo, por es importante también un ambiente en la familia que sea amoroso, hacerle sentir ese momento de felicidad permanente de dicha, jugar...eso va generando una confianza en el proceso de vida, que sea gratificante, agradable”.