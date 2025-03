Martín Elías Jr. aclaró con contundente mensaje si es gay

Hace pocos días Martín Elías Jr, hijo del gran Martín Elías, fallecido el 14 de abril del 2017 en un accidente automovilístico cuando viajaba rumbo a su casa después de un concierto, fue noticia al pedirle a una joven, llamada Mar, que cortejaba que fuera su novia.

El joven de 17 años hizo la petición con una fiesta pomposa, que algunos pensaron se trataba de una para revelar el sexo de un bebé, pero Martín expresó que aún no tiene planes de ser padre, solo novio.

Ahora el artista, que sigue los pasos de su papá y su abuelo, Diomedes Díaz habla del chisme más fuerte que le han inventado.

Por esta razón dijeron que Martín Elías Jr. era gay

“Cuando me inventaron que yo era gay”, mencionó en charla con ‘Los 40 principales’. Allí contó que un día estaban tomando del pelo con un amigo y su madre y durante la charla él le dijo a su mamá, Caya Varón.

“Mami, el Cachaco está lindo, ¿será que me caso con él?”. Caya, su mamá siguió la broma, sin embargo esta situación sería malinterpretada y luego se sorprenderían al ver en redes sociales y algunos medios digitales el titular: “Martín Elías es gay”.

“Eso fue lo último que me ha pasado”, comentó el artista que mencionó que pese a que él no le dio importancia, este tipo de comentarios o malentendidos pueden generar inconvenientes y no porque él tenga algo en contra de la comunidad LGTBIQ+, sino porque no es verdad.

“Uno los apoya porque en la Biblia dice que uno debe querer a todo el mundo y cada quien es libre de hacer lo que quiera”, dijo al tiempo que explicó que es importante que la gente entienda que a veces solo se están lanzando bromas. “No es que me moleste, pero la gente a veces no entiende que uno simplemente está mamando gallo”, explicó el cantante.

Al final dijo que no permite que las opiniones de terceros afecten su vida ni su carrera y cerró diciendo que cada persona puede tomar sus decisiones libremente. “Cada quien hace con su vida lo que quiera”.

