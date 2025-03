Shakira y Piqué: ella le exige pago de tutores y él, que no ataque a Clara Chía

Cuando hace casi tres años Shakira y Piqué se separaron el tema de la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos, parecía ser el más complejo de solucionar. La pareja llegó a un acuerdo en el cual los dos tendrían acceso a los niños, en lo que se conoce como custodia compartida, siendo Shakira quien estaría la mayor parte del tiempo con ellos.

De esta manera, la estrella colombiana , Milan y Sasha dejaron España y se radicaron en Estados Unidos y según lo pactado, Piqué compartiría tiempo con ellos en fechas especiales, vacaciones y realizaría viajes cada ciertas semanas, para estar con sus hijos. También está contemplado que ocasionalmente los niños son los que se trasladan hasta Barcelona a verse con su padre.

Se había establecido, según los medios españoles y algunos miamenses, que mientras ella estaba de gira él se mudaría temporalmente a La Florida, a estar con sus hijos, de esta manera los pequeños no faltarían a clase. Pero en un cambio de opinión habría llamado a Shakira a decirle que él no podía estar con ellos, ya que debía volar, Europa. Lugo se supo que se marchó a Marruecos, junto a su novia Clara Chía. Esto habría detonado una nueva discusión entre los ex.

Aún así, Shakira estuvo con sus hijos en Perú y Colombia y posteriormente retornó a Estados Unidos. Ahora está en tierras chilenas, donde a pocas horas de su esperado concierto, este se canceló.

Los niños de Shakira quieren estudiar presencialmente

En medio de estos tropiezos ha trascendido que están librando una pelea con su ex Gerard Piqué quien insiste en que los niños deben estar en el tradicional sistema de educación presencial, algo contrario a lo que Shakira piensa, ya que contempla la idea de llevarse a los chicos consigo en toda la gira sin perder clases, pues siguen en clases con la ayuda de tutores.

El asunto es que Milan y Sasha querrían ir al colegio y por ello, la artista estaría en aprietos. De otra parte, Shakira le habría dicho a Piqué que en vista de que los niños tuvieron tutores porque él cambió de parecer y no se quedó con ellos, ella le pasaría la factura de los mismos, pero él se niega a pagar esto. Aun no se ha establecido si Milan y Sasha seguirán de gira con ella.

Puedes leer: Piqué le habría mentido a Shakira para irse de viaje con clara Chía

Piqué le habría exigido a Shakira detener ataques a él y a Clara en conciertos

De otro lado, también ha trascendido que Gerard está fastidiado con las indirectas que su ex, Shakira le lanza a él y a su novia, Clara Chía, en sus conciertos y le habría exigido a la barranquillera eliminar de los doce mandamientos de las lobas que la artista exhibe al iniciar su show la palabra Claramente que es una mención a Chia, que la cantante incluye en el noveno. Piqué, según Jordi Martín le habria dicho a la colombiana ‘basta de indirectas’..

No se ha mencionado qué dice Shakira, pero claramente habrá que esperar el próximo concierto para saber si tuvo en cuenta la exigencia de Piqué o no.

Después de Chile, Shakira irá a Argentina, México, República Dominicana y Estados Unidos. En noviembre regresará a Perú a dar el concierto que se canceló. Aún no hay fecha el de Medellín que se canceló ni para el de Chile.