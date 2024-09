Maryan Gómez del ‘Desafío’: así descubrió la identidad de su madre biológica

El mundo del entretenimiento se vistió de luto el pasado domingo cuando se conoció la repentina muerte de Maryan Gómez, exparticipante del Desafío The Box 2023.

De acuerdo con la información reportada por el programa La Red, la joven de 29 años habría fallecido por una complicación pulmonar; sin embargo, con el paso de los días, en redes sociales han surgido varios rumores de lo que, realmente, le habría causado la muerte.

La deportista falleció a los 29 años. Fotografía por: Instagram: maryangomez_g

Maryan Gómez y su conmovedora historia de adopción

En su paso por el Desafío, la deportista había recordado el momento cuando fue adoptada. De igual manera, en una entrevista en Día a Día también se refirió a esa etapa de su vida.

Maryan nació de una mujer joven, quien, en ese momento, no contaba con los recursos económicos suficientes para sustentarla, así que decidió entregársela a una pareja. “Mi mamá (biológica) era muy joven y ella arrendó una habitación en la casa de mis papás de crianza. Debido a su inexperiencia y todo decidió dejarme con ellos en Villavivencio. Mi mamita de crianza no podía tener hijos, entonces ella siempre deseó una niña o un niño y llegué yo. Yo era muy niña. Pasó un tiempo y mis papás decidieron ponerme su apellido, pasaron los años y yo nunca supe, nunca me contaron de dónde provenía”, reveló.

De igual manera, reveló cómo fue el momento en el que su padre de crianza le contó que era adoptada: “Eso fue relativamente obligado porque yo toda la vida he sido atleta, yo estaba entrenando taekwondo y yo en ese momento yo estaba entrenando con mi hermano. Cuando íbamos saliendo del entreno, mi papá me presentó a una mujer muy joven, me dijo que era una amiga de hace muchos años. Mi papá no me había dicho nada, me imagino que por miedo a lo que pudiera pasar, era un choque muy fuerte, yo era una niña, tenía 9 años, y pues él no sabía mi reacción. Al otro día me levanté y mi papá me contó. Me sentó y me dijo ‘mira, sinceramente yo quiero hablar contigo’. La persona que conociste ayer es tu madre biológica. Me confesaron un poco más el trasfondo. Yo lo tomé con madurez de niña y no reclamé”, aseguró.

La joven aseguró que desde ese momento se sintió feliz de tener dos familias: “A mí nunca me faltó nada, yo tuve una familia como tenía que ser, ellos me dieron todo lo que necesitaba, mi papá luchó porque yo fuera una persona excelente, me metió a teatro, me dieron un hogar. Yo nunca lo reproché, sino que lo vi con buena cara. Yo tengo una buena relación con mi mamá biológica, pero siempre inclinada a mi mamá de crianza. Ella ya falleció”.

¿Maryan Gómez murió por una sobredosis?

Gema, una de las amigas más cercanas de Maryan y quien fue su compañera en el Desafío sorprendió al revelar en una entrevista con La Kalle que, supuestamente, la atleta de crossfit enfrentaba una fuerte depresión que estuvo relacionada con su historia de adopción.

De igual manera, el entrenador de la atleta también se refirió al difícil momento que enfrentaba. “Por la memoria de ella, por el respeto que tengo, tenemos que decir la verdad. Maryan Gómez murió por una sobredosis de droga. Después de ‘El Desafío’ ella cayó en malas compañías; empezó la rumba, empezó a consumir y terminó de esta forma”, afirmó.

Por su parte, Valkyria, quien también hizo parte del Desafío 2022 pidió respeto: “Sabemos que todos quieren saber qué pasó, pero agradecemos un poco de prudencia y discreción. No especulen, no tejan versiones sobre lo sucedido, es un momento muy duro para la familia ‘Desafío’. Cuando todo se aclare y tengamos tiempo de despedirla, seguro se enterarán de las versiones oficiales que se logren dar”.