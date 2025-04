MasterChef o LCDLF: Martha Bolaños dijo cuál fue más difícil: “no sé cómo sobreviví”

A lo largo de su carrera, Martha Isabel Bolaños, recordada por su participación en Betty, la fea, ha sido testigo de los cambios en la industria y ha vivido de cerca las dificultades que implica estar en constante competencia en el mundo del espectáculo.

En entrevista con Vea, la actriz y DJ de salsa repasó su recorrido por la televisión, una trayectoria marcada por personajes memorables y por su participación en exitosos realities. “Yo cumplí 30 años en el medio artístico y durante 25 años que viví en Bogotá todo el tiempo yo estuve en pro y alrededor de la actuación, haciendo casting, esperando el casting, haciendo el rosario para que me saliera el casting, porque yo he vivido de la actuación desde la primera vez que yo pisé un set que fueron tiempos difíciles”, aseguró.

“Fui encasillada”, reveló Martha Isabel Bolaños

Durante más de dos décadas, la actriz se dedicó incansablemente a entrenarse y estar lista para cualquier oportunidad que se presentara. A pesar de las dificultades, el reconocimiento llegó para Martha tras su icónica participación en Betty la fea, un antes y un después en su carrera. No obstante, Bolaños reconoce que esa fama trajo consigo el encasillamiento en personajes que, aunque exitosos, no reflejaban toda su capacidad actoral.

“En algún momento yo llegué a pensar que no había manejado bien mi carrera. Yo no tenía manager que me pudiera ayudar a escoger los personajes para no ser encasillada, yo fui encasillada en el personaje de mujer coqueta, y mientras una mujer se vea sexy, se vea bonita, los directores de casting van a la fija contigo”, dijo.

Martha Isabel Bolaños en su personaje de la "Pupuchurra" en 'Betty, la fea', junto a Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Hoy en día, lejos de incomodarse, Martha agradece que la sigan llamando ‘La Pupuchurra’, el personaje que la hizo inolvidable. Ese personaje le abrió puertas no solo en la actuación, sino también en el mundo de los realities.

“Todo es perfecto y al día de hoy y gracias a mi capacidad para sacarme de mi zona de confort y de llevarme al límite y de experimentar con la vida, llevo cuatro realities, eso ha hecho que la gente me conozca en otra faceta. En La casa de los famosos la gente debe saber que todo fue absolutamente real, allá no hay nada libreteado, no hay nada preparado, todo fue absolutamente orgánico. Yo sabía que iba a haber conflicto porque siempre hay conflicto”, aseguró sobre su polémica participación en el programa de convivencia de RCN.

Y aunque sigue siendo “La Pupuchurra” para muchos, gracias a La casa de los famosos, el público también aprendió su verdadero nombre. “No tengo ningún rollo para la gente que piensa que yo odio que me digan así, no es eso, es que en algún momento, después de que yo hice Amparo Arrebato, que fue la que me mereció la nominación como mejor actriz protagónica, la directora me dijo: ‘Martica, tú eres actriz, pídele a la gente que no te digan “Pupuchurra’, que te digan por tu nombre’. Yo arranqué la campaña, pero la gente lo interpretó mal, entonces me empezaron a insultar, que desagradecida, entonces díganme como quieran, está bien, yo sigo siendo ‘La pupuchurra’, pero gracias a La casa de los famosos donde casi me acaban el nombre, la gente sabe que me llamo Martha”.

Martha Isabel Bolaños se refirió a su experiencia en ‘MasterChef Celebrity’

Aunque su participación en La casa de los famosos fue polémica, también ocurrió cuando hizo parte de MasterChef. La actriz recibió malos comentarios en redes sociales por las diferencias que tuvo con algunos de sus compañeros.

“Que la gente me hubiera visto en esa faceta y hubiera conocido a Martha tal cual como es y que decidieran quererme, aceptarme o entrar en sus corazones es mi mayor recompensa. El reality más duro para mí ha sido MasterChef, yo no sé cómo sobreviví a eso, más duro que La casa de los famosos, más duro que El Desafío, porque yo no sabía cocinar, yo estaba todo el tiempo sufriendo. En cambio, en La casa de los famosos tampoco sé convivir, no me gusta la gente. Yo vivo sola y amo mi espacio, pero considero que tengo herramientas y que tengo un buen corazón”, contó.

Finalmente, se refirió a las críticas que recibió cuando participó en el reality de convivencia, donde se pudo evidenciar las fuertes diferencias con el team papilla.

“No me fijé mucho en los comentarios negativos porque yo ya con MasterChef había cogido cuero, yo nunca había recibido tanto odio como lo recibí allá. Me apoyé en la gente que me quería. La gente que a mí me sigue, la gente que a mí me gusta, es gente decente, gente de buen corazón, gente humilde, gente buena. Entonces que a mí una persona violenta, maltratadora, me insulte, es lo que se espera, entonces no me toca y empecé a disfrutar más bien de las mieles del buen nombre, del reconocimiento y así ha sido”.