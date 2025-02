Mauricio Figueroa, el galán de TV que fue modelo por accidente: “Hice historia”

Mauricio Figueroa, actor y actual participante de La Casa de los Famosos Colombia 2, ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento colombiano durante más de 53 años. Su carrera despegó como modelo en recordados cortos comerciales y, desde entonces, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo.

En una entrevista exclusiva que concedió a Vea, el antioqueño de 75 años recordó que es actor por pasión y vocación, pues fue el sueño que siempre persiguió. Sin embargo, se dio a conocer como modelo por una inesperada jugada del destino y ostenta un título que nadie le podrá arrebatar jamás.

Mauricio Figueroa, el primer hombre que desfiló en una pasarela en Colombia

“Yo estaba estudiando Psicología, pero cerraron la universidad por una huelga, entonces aproveché el tiempo para irme a Estados Unidos. Como yo siempre estuve buscando mi oportunidad en el espectáculo, cuando regresé a Colombia participé en un pequeño concurso de televisión y justo ahí conocí a una persona de la producción, que también trabajaba con Atlas Publicidad, y me preguntó si me gustaría ser modelo. Yo tenía el cabello largo, medía 1.80 y tenía una talla 28. Así fue cómo, en 1971, hice mi primera propaganda”, explicó inicialmente.

Aunque nunca planeó entrar al mundo del modelaje, Mauricio Figueroa escribió una página dorada en la historia colombiana de esta industria, pues se convirtió en el primer hombre del país que desfiló en una pasarela.

“Yo fui modelo, pero no porque quisiera serlo, sino porque, cuando buscaba trabajo como actor, me decían lo que a muchos otros: ‘No nos llames, nosotros te llamamos’. Yo no me quería quedar quieto, quería incursionar en las luces y las cámaras a como diera lugar, entonces así fue como me convertí en el primer modelo de pasarela de este país. Hice historia porque en ese momento no se usaba que los hombres desfilaran, solo lo hacían las mujeres; los hombres en el modelaje eran para fotografías y video”, recordó en su charla.

Mauricio Figueroa en su juventud. Fotografía por: Archivo Particular

Mauricio Figueroa y el paso del modelaje a la televisión

Teniendo en cuenta que su trabajo como modelo fue una salida a la falta de oportunidades en la actuación, Figueroa siguió tocando puertas en la televisión hasta que su persistencia dio resultado.

“Aunque yo quería ser actor y lo de modelo fue un accidente en mi vida, debo admitir que me gustó. Todo era muy rico y me parecía fácil ¿Ganar plata por mostrarse y que le digan que usted es bonito?, ¡eso es muy agradable! Yo seguí como modelo hasta que un día me llamaron para hacer unos comerciales de cigarrillos Kent. Empezaron a pasar los demás y, cuando llegó mi turno, la directora de casting me preguntó si sabía algo de actuación, pues no solo necesitaban un modelo sino un actor. Ahí se me iluminó todo y le mostré mi licencia de actor, que había conseguido un año antes, y ella quedó sorprendida”, comentó el actor paisa.

“Aquella directora de casting era la actriz María Veslin, y ella fue quien realmente me abrió las puertas de la televisión (...) En ese momento estaban buscando al protagonista de ‘La María’, de Jorge Isaacs, entonces María Veslin me llevó a hacer casting y lo conseguí. Ese fue mi primer papel en televisión, pero el público me conoció en otro proyecto que salió primero, que fue ‘La ciudad grita’”.

Aunque es recordado por Caminos de gloria (1973), Piel de Zapa (1979), Tuyo es mi corazón (1985), La caponera (1999), La dama de Troya (2008), Escobar: el patrón del mal (2012), La venganza de Analía (2020) y decenas de producciones más, uno de sus roles más populares lo desarrolló en Francisco el matemático (1999 y 2017), serie en la que personificó a don Ezequiel Cuervo.

‘La casa de los famosos’, la nueva aventura de Mauricio Figueroa

La entrevista del actor con la revista Vea se dio horas antes de su ingreso al reality del Canal RCN, una ocasión perfecta para preguntarle cómo se dio la oportunidad de participar.

“Nunca pensé que esto pasara porque cuando vi la anterior fue muy crítico. No me pareció tan fina y yo se lo dije a la producción cuando se comunicaron conmigo. Yo la vi porque soy televidente nato, porque varios amigos míos participaron allí y porque para criticar algo hay que saber del tema (...) Hasta que un día, después de una entrevista que tuve en RCN, aproveché y les dije que estaba disponible para hacer algo tipo ‘MasterChef’, pero ya tenían elegido al elenco de esta temporada, y tiempo después me propusieron ‘La casa de los famosos’”, comentó Figueroa.

En cuanto a la motivación para aceptar sumarse a un formato tan exigente, pues su intimidad está expuesta las 24 horas del día, mencionó: “Yo he hecho de todo en televisión y, cuando me comentaron, la propuesta me quedó sonando, como que pensé: ‘¿por qué no?’. A su vez, como que a todas las personas a quienes les comenté la posibilidad me decían que lo hiciera, incluidos varios familiares muy cercanos que me han estado apoyando”.

“En mi vida elegí volar”, Mauricio Figueroa y su decisión de ser soltero

Desde que debutó en la televisión colombiana y participó en populares telenovelas, el actor paisa recibió el título de galán. Sin embargo, las relaciones sentimentales no fueron su prioridad, como sí lo fue su carrera y su libertad.

“Yo logré independizarme sin tener que dejar la universidad en el año 1973, cuando hice mi primer protagónico en ‘Caminos de gloria’, junto a María Cecilia Botero. Yo me la pasaba estudiando, haciendo campañas publicitarias y trabajando en novelas, porque uno a esa edad tiene la capacidad de hacer cosas increíbles. Pero yo, más que pensar en tener pareja, pensaba en el trabajo y en la rumba también (...) Hubo una época en la que salía de una fiesta y, de inmediato, iba para otra ¡Tenía mucha energía!”, expresó Mauricio Figueroa.

“Nunca quise compromisos y siempre fui muy libre. De ahí que no tenga una pareja en este momento, ni tampoco hijos. Yo en mi vida elegí volar, salir y darle rienda suelta, entonces sentía que todas estas cosas (noviazgos) me apretaban, me comprometían y me impedían hacer lo que quería. Fui un poco egoísta y en este momento lamento no haber tenido hijos, porque ahora es cuando uno necesita que lo cuiden y lo protejan”, agregó en su charla con Vea.

Mauricio Figueroa no le cierra las puertas al amor

El actor le confesó a Vea que no se niega a establecer una relación junto a una persona con quien pueda vivir nuevas experiencias.

“Aun a esta edad espero que alguien llegue y aparezca, aunque sea la enfermera o la persona que lo va a cuidar a uno”, comentó Mauricio Figueroa entre risas.

El nacido en Medellín dijo que está consciente de las dificultades que enfrenta en la actualidad para encontrar una nueva pareja.

“En este momento es muy difícil porque los valores se han perdido completamente, en muchos aspectos, entonces como que no hay familiaridad y se han acabado muchas cosas gracias a la virtualidad y las redes”, concluyó Mauricio Figueroa.