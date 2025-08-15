Mejor amiga de Alejandra Gómez habló de la sorpresiva muerte de la presentadora

Ayer se conoció la noticia de la repentina muerte de Alejandra Gómez, una periodista y presentadora que hizo parte de CityTV, Red+ y Canal RCN. Su trabajo más reciente fue en Mañana Express, donde, desde Cali, hacía reportajes.

¿De qué murió Alejandra Gómez?

Hasta el momento, ninguno de sus familiares y amigos cercanos se había referido al respecto. María Rojas, una de las mejores amigas de la periodista, concedió una entrevista para La Red Viral, donde, sin dar mayores detalles de lo que le ocurrió, se refirió a la muerte de Alejandra.

Entre lágrimas, dijo: “Es una noticia muy triste, uno nunca está preparado para estas cosas. A estas alturas mucha gente ya empezó a hablar en redes sociales acerca de lo que pasó. De mi parte y de la mamá tampoco habíamos querido que esto se filtrara de esta manera por respeto a ella, a Alejandra, para todos ha sido muy duro, ha sido muy difícil porque no nos lo esperábamos", dijo.

La también periodista pidió evitar los malos comentarios o replicar información errónea con respecto a la muerte de su amiga. “Yo solo le pido a todos que no empiecen a hacer comentarios malintencionados, la gente es muy cruel diciendo cosas que no son ciertas y que la recuerden con amor porque ella siempre fue puro amor".

Alejandra Gómez, periodista y presentadora de televisión. Fotografía por: Instagram @alejagomezq

¿Qué le pasó a la periodista Alejandra Gómez?

La también presentadora falleció el día de su cumpleaños. Sin embargo, según Rojas, al parecer estaba atravesando un difícil momento emocional: “Ese día ella estaba bien, tranquila, pero una situación particular que hizo que ella se intranquilizara, yo no soy la indicada para hablar de esto, esa es su vida privada, también por respeto a su familia, ese es un tema del que yo no les puedo hablar, tocará que esperen mucho tiempo a que salgan unas investigaciones, la Fiscalía lleva el caso. Yo no me siento en la capacidad de decir nada más al respecto, solamente que estaba pasando por una difícil situación emocional, donde quiera que esté en este momento está mucho mejor, tranquila".

El periodista le preguntó por el matrimonio de su amiga. “Es un tema que tienen que preguntarle a él (al esposo) y espero que él les conteste con toda la franqueza del caso. Por amor uno hace muchas cosas y por desamor también. Me reservo mis comentarios al respecto”.

Insistió en que su amiga no estaba emocionalmente en las mejores condiciones, pero que día a día intentaba recuperarse: “Estaba pasando por una crisis, estaba con acompañamiento, pero ella estaba bien, estaba bailando salsa, estaba boxeando, empezó a leer cuentos, hizo un taller para eso, estábamos pensando que esa era una de las cosas que podía hacer muy bien, porque como vieron lo hacía muy bien, ese era uno de los proyectos que teníamos para empezar, yo le dije ‘dedícate a hacer esto y olvídate de los demás, sé feliz’, pero pasó esto y se quedó todo ahí. Ella estaba demasiado tiempo en el trabajo, estaba muy ausente de su familia, ella amaba lo que hacía, pero también quería dedicarle tiempo a construir su familia".

Finalmente, la recordó con emotivas palabras: “Ella era una excelente presentadora, periodista y en su momento pudieron haberle dado la oportunidad de que trabajara en Bogotá, pero esperaron hacerla famosa solamente cuando ya no está. Eso ha sido muy duro.Una mujer increíble, muy profesional. A veces uno cuando se siente mal no piensa bien las cosas y toma decisiones”.