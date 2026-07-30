Melina Ramírez de Yo me llamo por poco se accidenta. Se durmió al volante: “Dios me levantó”

La dupla de Laura Acuña y Melina Ramírez ha logrado gran protagonismo en el primetime de la televisión colombiana. La santandereana y la vallecaucana son las encargadas de recibir a los participantes del formato, animarlos para que den lo mejor de sí antes de presentarse en el templo de la imitación y luego, emiten sus opiniones, que de alguna manera representan esas consideraciones que el público hace, luego de ver una presentación.

Las dos mujeres se han caracterizado por su espontaneidad en sus segmentos e incluso, a veces se animan a entonar estrofas o enviar mensajes a los jueces para que no dejen por fuera a un aspirante que consideran talentoso en su imitación.

Confesiones de Melina Ramírez cuando trabajaba en exceso

La conductora Acuña tuvo en su espacio ‘La sala de Laura’ como invitada a su colega y allí hablaron un poco de lo que ha sido la vida de Ramírez.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue cuando Melina Ramírez recordó su paso por RCN, donde comenzó su carrera en los medios.

Melina contó cómo en medio de esa experiencia, en la que disfrutaba su trabajo también cayó en una exigente rutina en la que desempeñaba diversas funciones.

Detalló que fueron más de seis años en esta dinámica en la que además de trabajar en deportes, presentaba y escribía libretos. Su jornada empezaba a las 3:45 a.m. cada día y terminaba a las 5 p.m. Este ritmo tuvo consecuencias porque en dos oportunidades el cansancio la venció y se quedó dormida al volante de su carro.

“Yo escribía mis libretos, escribía el libreto de mis compañeros, editaba notas, salía a ser corresponsal (…) Yo presentaba NTN24 en los diferentes horarios y el noticiero de la mañana. En los huecos me mandaban a hacer: vaya a Millonarios, vaya a Santa Fe, vaya a Fortaleza”.

Luego mencionó las consecuencias de dicho ritmo, que pudieron cobrar su vida misma “Yo siento, siento que físicamente me agoté muchísimo con los horarios que tenía (…) Me pasó dos veces que me dormí manejando y Dios me levantó, o sea, un angelito, porque me iba para un, para un caño y la otra vez no me acuerdo, que también algo así como un precipicio. Dos veces yo sentí que el timón me lo voltearon y me desperté. Y ahí yo dije: ‘Ya’. O sea, yo ya, yo físicamente ya me sentía como así siete años en ese trote y no porque no hubiera podido aguantar más, seguramente sí, sino que es como cuando tú dices: ‘Bueno, y ya, yo también quiero hacer algo nuevo’”.

La llegada de Melina Ramírez a Caracol

Cuando decidió renunciar Claudia Gurisatti, su jefe en ese momento, le dijo que no se marchara, pero pese a que la vallecaucana no tenía ningún plan inmediato decidió seguir adelante y se retiró.

Recordó también que sus cercanos le preguntaban qué iba a hacer y ella aunque no sabía, tenía claro su camino. “Algo me voy a inventar, no me voy a quedar de manos cruzadas”, decía.

Poco después, Juan Esteban Sampedro, alto ejecutivo del Canal Caracol, la llamó indicándole que la había visto conduciendo y por eso quería que presentara una prueba. Así lo hizo y así fue como se convirtió en parte del equipo de presentación de ‘Desafío’.

En la charla, Melina también mencionó que además del formato de Caracol, está enfocada un proyecto llamado La Ronda. “Una plataforma de experiencias de bienestar (…) Tenemos talleres en vivo. Tenemos talleres, hay retiros, hay eventos y también tenemos talleres virtuales”.

Melina de 36 años también es madre de un niño llamado Salvador y está casada con el actor Juan Manuel Mendoza.

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