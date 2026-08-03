Sofía Jaramillo revela qué pasó con Felipe Saruma, cómo lo conoció y qué sigue tras el beso

Este fin de semana se viralizó un video en el que los generadores de contenido Sofia Jaramillo y Felipe Saruma se dieron un beso, mientras disfrutaban del concierto de Silvestre Dangond.

Los cibernautas reaccionaron al posible nuevo romance. Algunos felicitaron a los influenciadores y les desearon lo mejor en su supuesto romance; otros calificaron lo ocurrido como una especie de plan de las hermanas Jaramillo, recordando que Saruma es el exesposo de Andrea Valdiri, con quien las Jaramillo no han tenido la mejor relación.

“Aquí no hay mala intención”, Sofía Jaramillo sobre Saruma

Sofía Jaramillo le salió al paso a estas versiones y comenzó desmintiendo que se trate de algo así. “Esto no fue planeado ni nada de eso (…) aquí no hay ninguna maña intención”, comenzó diciendo y explicando que conoció al generador santandereano en Barranquilla en una ocasión en la que estaba entrenando y no pasó nada, sin embargo reconoció “algo de energías”, refiriéndose a que no fueron indiferentes.

“Él terminó esa relación hace más de 4 años”, dijo sobre la unión de Saruma y Valdiri dejando claro que durante ese tiempo ella nunca tuvo contacto con él. “Nos conocimos por cosas de la vida por cosas de la vida, fuimos invitados”, indicó refiriéndose a las ferias de Cúcuta celebradas el fin de semana pasado y donde ambos estaban convocados.

Valentino Lázaro, el cupido de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma

Luego contó que el encargado de que se acercaran fue el también exparticipante de ‘La Casa de los famosos’, Valentino Lázaro.

“Valentino sale y me dice: amiga, tú le gustas a mi amigo y yo en este paseo voy a hacer de cupido, porque yo vine a este paseo a ser de cupido, así que voy a hacer que ese shippeo se dé entre ustedes. Cuando Tino me dice eso, yo le digo: pues a mí él me parece lindo, y creo que a muchas mujeres les parece lindo, interesante hágale pues”.

Jaramillo también habló de los aspectos que le resultan atractivos en Saruma. “Físicamente me parece un hombre atractivo, dos es como juicioso, no lo conozco bien pero me parece (...) muy centradito, el hecho que no siga mucha gente en las redes es una bandera verde para mí”.

Así mismo le hecho de que Felipe Saruma no haya tenido amoríos tras su separación le genera confianza. “También que no haya tenido relaciones desde la ultima (...) un pelado inteligente trabajador, perfeccionista, le gusta la excelencia”

Sobre el futuro de ellos como pareja, no quiso adelantarse y se mostró tranquila y sin expectativas. “Estoy abierta a que me pase lo que Dios me tenga preparado, si no pasa nada, si fue un momento de fin de semana, chévere, si no, también. No me gusta forzar absolutamente nada, con tranquilidad, sin oponerme, si hablamos bien, perfecto, si nos vemos otra vez también... No me gusta perseguir, no me gusta ir detrás de nadie”, puntualizó con determinación.

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