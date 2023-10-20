Melissa Martínez habló por primera vez de Matías Mier: “A los cuatro días firmé el divorcio”

Melissa Martínez no necesita presentación. Es una de las periodistas y presentadoras más reconocidas del país en cuanto a la información deportiva. La comunicadora nacida en Soledad, Atlántico, hace 40 años vivió una época compleja de su vida cuando en el 2022, trascendió que su matrimonio con el futbolista uruguayo Matías Mier había llegado a su fin.

En este tiempo, Martínez había preferido mantener ese tema en reserva, hasta ahora que decidió hablar abiertamente, en conversación con el espacio ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión.

Allí Melissa reflexionó no solo sobre los detalles de lo vivido, a menos de tres años de estar casada, sino cómo todo eso la afectó, ya que el tema se volvió muy mediático, pese a que ella mantuvo silencio.

La historia de Melissa Martínez y Matías Mier

Melissa y Matías se casaron el 14 de diciembre de 2019, sin embargo, para septiembre del 2022 se anunció un divorcio. Martínez rememoró aquel tiempo y expresó: “Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió (…) Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces”, dijo sobre un tiempo en el que enfrentó algo inesperado y a veces con información sacada de contexto. “La exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás sí puede ser muy dañina”.

Así se enteró Melissa Martínez de la infidelidad de Matías Mier

La atlanticense contó que supo de la infidelidad de su entonces esposo con dos situaciones puntuales: “Me enteré de dos formas. Estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”.

La periodista siente que con el correr del tiempo el capítulo ha quedado atrás y ella ha sanado: “Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado, creo que todo tenía que pasar así”.

Otro aspecto que la lastimó en aquel tiempo fue sentir que se quedaba sola y sin el apoyo de quien pensaba debía estar ahí para ella. “Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”.

Con la confirmación de la infidelidad la periodista supo que no había nada más que pensar y tuvo una última charla con su ahroa ex. También contó que firmó los documentos legales en tiempo récord. “Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”.

El tiempo ha pasado y ya Melissa ha perdonado y superado esa dura etapa en su vida. Reconoció que necesitó terapia para salir adelante. Sin embargo reconoció que se quedó esperando esa disculpa que nunca llegó. “Lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola”.

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