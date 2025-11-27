Mencho le aclaró a Vea a qué se refería cuando dijo “me eché el equipo al hombro”

Mencho fue una de las participantes más comentadas de esta temporada del Desafío Siglo XXI. La deportista hizo parte de Gamma hasta su eliminación en el box negro el pasado 5 de noviembre. Con su salida, quedaron definidos los semifinalistas. No obstante, tras la expulsión de Katiuska, la medallista olímpica reingresó a la etapa final de la competencia. Inicialmente hizo parte del nuevo Alpha; sin embargo, con el poder que tuvo Yudisa al ganar la prueba de capitanes, pasó a Neos.

Aunque la deportista tenía mucha ilusión de continuar en la competencia, este martes 25 de noviembre tuvo que abandonar la ciudadela luego de que Cris, su compañero, sufriera una lesión en su hombro. Como indican las reglas de la última etapa del Desafío, cualquier circunstancia que ocurra con alguno, afecta a la pareja. En este caso, el integrante de Neos no pudo continuar por recomendación médica, por lo tanto, ella también tuvo que salir.

Mencho responde a críticas por su desempeño en el ‘Desafío Siglo XXI’

Durante su paso por el programa, la deportista fue criticada. En varias oportunidades Gamma perdió las pruebas y casi siempre culpaban a Mencho. Vea le preguntó qué piensa de eso. “Mucha gente se pegó de cosas que porque era lenta, que no definía bien, se pegaron de mí. Otras personas hacían peores cosas que yo y no les decía nada. Fui el foco de que supuestamente perdían por mí, pero no, el programa o las pruebas no se perdían por mí, era por todos. Hay mucha gente que me ‘tira’, otra gente que me ama y los quiero muchísimo porque son esas personas que realmente me conocen y se vio en ese trayecto de Cartagena a Tobia, fue lo mejor, porque si uno se queda en las redes uno se vuelve loco, pero si uno se queda con lo real, con lo físico, esa es la gran riqueza”, dijo.

De igual manera, aseguró siempre fue genuina y real, tanto con sus compañeros como en las diferentes pruebas: “Cuando uno hace un error y viene de ser un deportista élite, te van a juzgar y te van a crucificar. Quizá la gente esperaba muchas cosas de mí, que me ganara el Desafío o que estropeara a alguien. No, yo usé mi fuerza para que conocieran el lado humano, humilde, sencillo y maternal de Mencho. Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. En mis 23 años de carrera deportiva le mostré al mundo y a ‘Raimundo’ de qué estoy hecha, gané infinidades de medallas, entonces yo quería que vieran esta nueva Mencho que con mi fuerza no quería hacerle daño a las personas”.

¿Por qué Mencho dijo que se “echó el equipo al hombro”?

En los últimos ciclos, antes de la etapa final, Gamma tuvo una mala racha. De hecho, se ganaron todos los castigos, Omega les quitó el dinero, y, además, tuvieron que ir varias veces a playa baja sin comida.

En una oportunidad, Mencho estuvo en la ditu con Zambrano, y allí le dijo que se estaba “echando el equipo al hombro”, una frase que se volvió polémica, pues muchos interpretaron como si estuviera haciendo referencia a que sus demás compañeros tenían un mal rendimiento y ella, supuestamente, sacaba la cara por el equipo.

Tras recibir tantas críticas por eso, la deportista le aclaró a Vea qué quiso decir con eso: “En ese momento estábamos pasando por un tema mental muy duro, con tantos castigos, playa baja, hambre, sin dinero, en ese momento yo le dije a Zambrano eso, pero me refería a lo mental, no en lo físico, porque por mí no iba ni a ganar ni a perder las pruebas, porque estábamos todos. Yo lo estaba diciendo a nivel mental, estábamos tan caídos a nivel mental que yo trataba de decir ‘levántense, vamos que sí podemos. Yudisa, si eres capitana, toma las riendas’, pero era eso. No era en lo físico, porque yo no me puedo echar a toda la gente encima porque no es posible”, aseguró con determinación.

De igual manera, Mercedes Isabel, como es su nombre de pila, se refirió a los dos momentos cuando fue la “Elegida” y que, para cumplir con la misión, tuvo que fingir una lesión. No obstante, ella afirmó que el problema en su rodilla sí fue real. “Quiero recalcar que sí hubo una lesión. El que me crea, bien, el que no, también. Voy para adelante con la bendición de Dios porque eso no me define. Sé lo que soy, sé lo que tengo y por algo Dios me puso”.

Finalmente, le envió un mensaje quienes le han dejado mensajes negativos en sus redes sociales: “A esas personas que me critican les digo que se vean en un espejo, nada es perfecto y cada quien tiene una cruz que cargar. Que sanen, que suelten, que vivan y dejen vivir. Cada quien tiene una historia que contar. Esta es la mía y ojalá les sirva a todas esas personas de mucho la integridad que tengo, todo lo que viví a través de mi deporte y del Desafío”.