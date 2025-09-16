Mencho del Desafío 2025: esposo, edad, cuánto mide y más de la integrante de Gamma

En lo que va hasta el momento del Desafío Siglo XXI, solamente ha habido una eliminada del equipo Gamma. Isa Carvajal salió en el capítulo 16 y, desde entonces, la casa naranja no ha vuelto a protagonizar otra baja de su equipo. Sin embargo, durante la última semana han tenido una mala racha, por lo que dos de las mujeres llevan el chaleco de sentencia.

¿Qué pasó con Mencho en el ‘Desafío 2025’?

La polémica con Mencho surgió la semana pasada cuando fue designada por la producción como ‘La Elegida’. Su misión era fingir una lesión y hacer perder a su equipo. Aunque cumplió el objetivo y logró llevarse los 10 millones, sus compañeros la tildaron de ‘traidora’, pues gracias a esa derrota, perdieron todo el dinero que tenían.

Desde que comenzaron el equipo, hicieron una distribución del orden en que se pondrían los chalecos. Sin embargo, en el reciente capítulo no se cumplió, pues, aunque no le tocaba, decidieron ponérselo a Mencho, quien no dudó en expresar su molestia.

“¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Supuestamente venía Rosa, luego Grecia, de terceras yo, y de última Yudisa. ¿Ahora por qué se cambia la torta?”, le dijo la deportista a Zambrano, quien le contestó: “Tú te puedes salvar. Esto es estrategia”.

No obstante, Mencho enfureció aún más: “El Box Negro es para todo el mundo. A mí sí me crucificaron, me juzgaron, me llevaron, me tildaron, me volvieron mi$%& en el momento que tuvieron que volverme mi#$% y ahora sí se cambia la torta, porque lo angosto va para mí y lo ancho para otro, porque supuestamente yo me equivoqué, yo fingí”, dijo.

¿Quién es el esposo de Mencho, del ‘Desafío’?

La decisión del chaleco de Mencho dividió opiniones en redes sociales. Algunos la apoyan, mientras que otros la han criticado asegurando que, supuestamente, por lo que le hizo al equipo, merece ir al ‘Desafío a muerte’.

Una de las personas que la ha defendido es su esposo. La pesista está casada con Edinson Angulo, más conocido como ‘Chann’, quien también es atleta y quien también participó en el Desafío en la edición del 2016.

En medio de la polémica, el deportista publicó un mensaje en sus redes sociales como muestra de apoyo a su esposa e integrante de Gamma. “Vamos a demostrar la maestría deportiva. Vamos con toda, amor”.

La pesista contó que gracias a su esposo, ella llegó al ‘Desafío’: “Mi esposo fue desafiante del 2016 en Trinidad y Tobago, aquí está su heredera (…) Me empujó a esta gran aventura y le agradezco mucho porque voy a hacer que valga la pena”, dijo.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene Mencho?

Su nombre de pila es Mercedes Isabel Pérez. En su carrera como deportista ha recibido tres diplomas olímpicos, es campeona mundial de pesas, y se considera una mujer disciplinada, espiritual y determinada. Nació el 7 de agosto de 1987, tiene 38 años y se convirtió en una leyenda del deporte. La integrante de Gamma, según datos de internet, mide 1,57.