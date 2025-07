Messi y Antonela fueron captados por la ‘kisscam’ de Coldplay. Así reaccionaron

La polémica por el CEO de Astronomer, Andy Byron, quien fue captado por la ‘kisscam’ en un concierto de Coldplay junto a Kristin Kabot en una comprometedora situación, fue tendencia a nivel mundial, pues ambos estaban casados con otras personas. La reacción de los protagonistas generó una ola de memes y comentarios en redes sociales.

La ‘kisscame’ de Coldplay captó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El ídolo del fútbol mundial, Lionel Messi, y su esposa, Antonela Roccuzzo, vivieron un momento inesperado durante el concierto de Coldplay en el Hard Rock Stadium de Miami. La pareja fue sorprendida por la famosa “kisscam” del evento, y su reacción se volvió viral en las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación.

En medio del espectáculo de la banda británica, la cámara enfocó a Messi y Antonela en las pantallas gigantes del estadio, mientras sonaba una de las canciones más reconocidas del grupo. El público, al reconocer al futbolista argentino, comenzó a aplaudir animando a la pareja a darse un beso. Lejos de sentirse incómodos o sorprendidos, ambos respondieron con complicidad.

Mientras eran enfocados por la cámara, Chris Martin les dijo: “Bueno, Leo. Mi hermoso hermano, tú y tu esposa están estupendos. Gracias por venir a ver hoy a nuestra banda. Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos”. Por su parte, el público les gritaba: “Messi, Messi”. Aunque no se dieron el esperado beso, sí saludaron a los espectadores con sus manos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La naturalidad del momento dejó claro que, fuera de la cancha, su amor sigue siendo tan fuerte como siempre. El instante fue capturado por varios asistentes al concierto, y los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en expresar su admiración por la pareja. “Amar con el alma eternamente y que me amen eternamente juntos”, “con ustedes no habrá ningún problema con las cámaras”, “muy bien Capi, siempre demostrando que la familia es lo que importa”, “así se ve una pareja que no teme esconderse a la kisscam”, “menos mal que fuiste con tu esposa a ver a Codplay”, “como siempre el capi dando el ejemplo”, “Messi va con su esposa, como debe ser”.