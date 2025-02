Michelle Trachtenberg: revelan impactantes detalles sobre sus últimos días

El pasado 26 de febrero, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la sorpresiva muerte de Michelle Trachtenberg, actriz estadounidense recordada por los múltiples papeles que realizó en cine y televisión, entre ellos en Las aventuras de Pete y Pete, Buffy, la cazavampiros, Gossip Girl y Eurotrip.

La artista tenía 39 años y, según las autoridades, recibieron el llamado de su progenitora, quien la encontró en un apartamento de Nueva York sin signos vitales.

¿Qué le pasó a Michelle Trachtenberg?

De acuerdo con lo que han informado medios internacionales, con base en lo que han dicho las autoridades competentes, la muerte de la actriz se habría dado de forma natural. Al parecer, estaría relacionada con complicaciones tras un trasplante de hígado. Sin embargo, la familia de Michelle rechazó la autopsia y pidió “privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, se lee en un comunicado emitido por sus representantes.

Así fueron los últimos días de Michelle Trachtenberg

Durante la investigación, han salido a la luz varios detalles sobre la vida de Michelle. Una fuente citada por la revista People informó que la artista había expresado a sus amigos su difícil situación emocional y su depresión el año anterior a su muerte. El informante también destacó que, supuestamente, su salud estaba muy deteriorada, pues se veía “pálida, demacrada y muy delgada”.

Asimismo, un trabajador de un restaurante que, al parecer, la actriz de 39 años había visitado en sus últimos días, habló con Daily Mail, donde reveló algunos detalles sobre cómo la vio ese día.

“Parecía realmente mal, muy enferma. Estaba delgada, como diminuta, no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión. Es espeluznante porque ella estuvo aquí la semana pasada, el jueves por la noche. Nos enteramos de su muerte hace apenas unas horas y es muy triste. Estaba con otra persona, una mujer que era muy agradable”, mencionó esa fuente.

Michelle Trachtenberg negó estar enferma

A raíz de que en el último año se venía rumorando que la actriz enfrentaba algún problema de salud, a través de sus redes sociales ella misma desmintió esa información a través de una fotografía que acompañó con el siguiente mensaje: “un dato curioso: esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienes que odiar?”.

Después, en otro post, escribió: “recientemente recibí varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica, soy feliz y estoy saludable. Tengan cuidado, detractores”.