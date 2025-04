Miguel Bosé vuelve a los escenarios después 8 años: “me quité el dolor”

El regreso a los escenarios de Miguel Bosé se ha convertido en un milagro artístico que los medios de España, la tierra que lo vio crecer, pues él nació en Panamá. En la Madre Patria él se lanzó como actor y cantante, y ahora regresa allí, después de ocho años de no presentarse en vivo a conciertos.

Como es usual en este tipo de giras, la promoción antecede a los recitales. Bosé estuvo en el icónico programa El hormiguero donde un clip de él llorando, se hizo viral. El presentador del espacio le leyó una carta que el artista escribió a su madre a 5 años de su fallecimiento y esto quebrantó al intérprete de ‘Morir de amor’. Pero no fue lo único que ocurrió en esa charla. Allí también se refirió a su regreso a España, a su recuperada salud y otros aspectos de su vida.

En su estilo ya conocido donde habla de política, pandemias y gobernantes señaló al país europeo. “Creo que Europa ha caído en el ‘wokismo’ más absoluto. Mientras que el resto crea y progresa, aquí lo único que se hace es regular y regular. Las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa”, dejando claro que por ello, prefirió vivir desde hace rato en México donde se siente bien tratado por la prensa y no recordado por sus conflictos personales o sus tuits polémicos, como si ocurre en Europa.

“Era lo más importante que tenía”, Miguel Bosé sobre su regreso

Sobre su regreso con la gira ‘Importante Tour’, mencionó cómo se convirtió en una prioridad de vida. “Era lo más importante que tenía en mi vida, retomar la vida de toda la vida y volver al escenario que es mi casa”.

Sobre el cambio que ha sufrido en este tiempo fuera de escena confesó: “Lo mejor que puedes hacer en estas situaciones, que no sabes qué va a pasar ni cuándo, es aliarte con el tiempo. El tiempo pone todo en su lugar, todo lo explica, todo lo encaja, a todo le da un sentido, y en ese sentido, está por qué me ha pasado a mí, lo que me ha pasado. Nada en la vida pasa por casualidad, todo pasa porque hay que pasar por unos procesos que son necesarios para tu crecimiento”, dijo dejando ver que si sus quebrantos de salud se convirtieron en algo que lo agobió e incluso él mismo se convirtió en su propio enemigo.

“El ego no sirve para nada”, Miguel Bosé

“Yo tenía que quitarme mucha tontería de encima, tenía que crecer mucho y simplificar todo eso que era hasta ese momento. Y culpé de todo a Miguel Bosé, así que lo desmonté, lo tiré por el suelo, desaparecí y me dediqué a otras cosas: escribí dos libros, seguí componiendo, hice alguna cosita por aquí y por allá... Y entendí que estas afecciones me llegaron en un momento crítico en el que no sabía que tenía que parar”.

Al final mencionó que debió que se deshizo del ego que lo obstaculizaba. “Tenía que parar, que tomar otro camino, y quitarme de en medio a esa persona que tanto me había dado, pero que también tantos problemas me había causado. Fue un ejercicio de humildad fantástico y al ego lo pulvericé, porque el ego no sirve para nada. Me quité todo el dolor y el sufrimiento que había acumulado durante tantos años, y que no sirven para nada, y en un determinado momento empecé a reconstruirlo”, concluyó el artista.

