Miguel Bueno después de ‘Solcito’: “estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera”

Miguel Bueno no solo es el hermano de Pipe Bueno, como muchos lo conocen, es un joven artista que se sumergió en el mundo de la música desde muy joven, inspirado por su hermano mayor, aunque decidió forjar su propio camino: se adentró en el vibrante estilo del pop urbano y el afrobeat, alejándose de la música popular que caracteriza al intérprete de Cupido falló.

Su debut fue en el 2022 con Fin de semana. Más adelante sacó su primer álbum titulado Directo al cora, pero el tema que lo llevó a la cima fue Solcito, una colaboración con Juan Duque que se convirtió en un éxito viral alcanzando millones de reproducciones en Colombia, España, Perú y Chile.

‘No te soltaré’, el nuevo tema de Miguel Bueno

Después de ese tema, Miguel lanzó No te soltaré, una canción que se perfila como un nuevo himno romántico y con el que el artista de 23 años reafirma su compromiso con letras sinceras. Así lo afirmó en diálogo con Vea.

“‘No te soltaré’ es una canción romántica para dedicar, igual que ‘Solcito’, va por esta misma línea romántica, de música con alma, con vida, con corazón, está inspirada en la relación de mis abuelitos que han sido ejemplo para mí, no solamente en el amor sino en todo, esta canción se basa mucho en ellos. Yo quisiera tener un amor como el de mis abuelitos, simplemente que creo que es algo que llega, uno no lo busca, llega cuando tiene que llegar, en el momento justo, cuando tiene que ser, sí quisiera, pero no tengo afán de encontrarlo”, aseguró el artista.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera artística?

“Después de ‘Solcito’ he tenido muy buena acogida por parte de la gente y esto es siempre más de ellos. Mi familia es mi todo, es mi hogar, es mi sitio seguro, son las personas que sé que puedo contar con ellos, cuando esté logrando todo y cuando de pronto no esté pasando nada, yo realmente me siento muy feliz de que mi familia esté acompañándome, que me apoye, estar con ellos en estos momentos, estamos muy felices con lo que está pasando, va a haber unas sorpresas muy lindas que se van a llevar las personas en estos próximos meses, estamos trabajando en eso con todo el amor".

¿Qué no te gustaría soltar?

“Sacrificar el tiempo con mis seres queridos, es algo que a lo mejor quisiera que no fuera así, uno todo el tiempo tiene que estar moviéndose a otra ciudad o a otro país, el tiempo termina siendo relativamente corto cuando estoy compartiendo con mi familia, quisiera que se pueda aprovechar al máximo ese tiempo cada que se pueda.

¿Cómo ha sido tu vida después del éxito de ‘Solcito’?

“No es un medio fácil, no sé si he logrado mucho, yo siento que falta un montón, yo creo que gracias a Dios y a la vida y a todas las personas que me apoyan, que me quieren, hemos tenido esas felicidades, pero definitivamente falta mucho por trabajar, yo creo que esto es algo de estar preparándose cada día para cuando llegue el momento, la oportunidad de estar enfocado en lo que quiero, si me está yendo bien, si de pronto no me está yendo tan bien, trabajar de la misma forma.

Estoy en un muy buen momento, estoy feliz, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy haciendo lo que amo, estoy plasmando todo lo que quiero en mi música y quiero que así lo sientan las personas cuando escuchen mis canciones, entonces creo que estoy en un momento en donde verdaderamente me siento tranquilo, muy feliz que es lo más importante, trabajando un montón, entonces yo diría que definitivamente estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. A nivel personal estoy tranquilo, estoy enfocado en trabajar mucho y en la meta por lo que vamos”.