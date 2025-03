Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo Raba, revela que la Virgen María le habló

El comienzo de año fue desafiante para la familia de Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca, ya que debió enfrentar quebrantos de salud de su hijo mayor, Joaquín.

El pequeño fue ingresado a la clínica por una amibiasis inicialmente, pero poco a poco, y luego de practicarle exámenes, los médicos descubrieron que tenía un problema con sus pulmones. Más tarde, concluyeron que debía ser operado.

Por supuesto, la situación llenó de angustia y expectativa a los padres de Joaquín, quien debía ser intervenido de inmediato.

La noche anterior a este procedimiento fue cuando su madre, Mónica tuvo un encuentro con la Virgen María , que relató en entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, para su espacio “Sinceramente Cris”.

“Fue como una visión”, Mónica Fonseca sobre su encuentro con la Virgen María

“Lo cuento y todavía me da como… Porque sé que hay gente que va a decir: ‘Mónica se enloqueció’. La madrugada del día de la operación de Joaquín, que fue tal vez un 21, un viernes, hace nada, yo me soñé con la Virgen. Yo sé: uno se puede soñar con lo que sea. Pero, para mí más que un sueño fue como una visión. ¿Me entiendes? Como una visita. Y no me soñé con la Virgen de ojos azules ni de manto, ni nada de eso. Yo me soñé con una mujer, que ni me acuerdo cómo era ni importa; pero, era la mamá de Dios”, aseguró en la charla, Mónica Fonseca.

La esposa de Juan Pablo Raba detalló la importancia de esta visita, justo antes de la mencionada cirugía, en una época en la que ella estuvo muy firme orando por la salud de su pequeño.

“Se sentó a mi lado y me habló como una mamá. ¿Me entiendes? Como mi mamá lo haría, como mi abuela lo haría. Yo en mis oraciones le había dicho: ¿qué ofrezco? ¿qué le ofrezco a Dios? ¿qué le ofrezco a Dios para que nos ayude a transitar esto? (…) Y me contestó súperclaro: Me dijo: ‘Yo no pido cosas grandes ni difíciles, pero hay una que tú tienes que hacer para que estés tranquila tú. Hay algo que no te deja tranquila, hay como un cargo de conciencia en algo que no fuiste justa, en algo que no practicaste de lo que predicas’. Yo predico mucha justicia, mucha empatía todo el tiempo. Y me dijo el nombre de la persona y me dijo clarísimo el mensaje”, reveló al sentir que debía dar luego un paso de fe y obediencia.

¿Qué hizo Mónica Fonseca después de su encuentro con la Virgen?

Por eso, tras el encuentro divino, buscó a la persona con la que había actuado equivocadamente y le ofreció disculpas por lo sucedido, que fue muy receptiva y le dio palabras conmovedoras que hoy la sigue impactando.

“Esa mañana me desperté, alisté a Joaquín, nos bañamos… una paz, una tranquilidad. Antes de la cirugía estábamos en una paz y una tranquilidad (…) Apenas se lo llevaron, le conté a Juan Pablo y le dije: tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo no por obligación, sino por convicción. Le escribí a esa persona y le pedí una disculpa. Y le dije que le pedía disculpas no porque yo no tuviera razón en mi argumento, porque pienso que lo tuve.Pero, que uno tiene que ser muy cuidadoso en que, si predica algo tanto, carajo, lo tiene que cumplir (…) Le dije como: yo me equivoqué en la ecuación, cuando pude ser empática con tanta gente y no contigo”, contó visiblemente afectada la periodista, que por estos días enfrenta una hospitalización más en la familia, ya que su esposo sufrió un embolia de aire, que lo mantiene en observación médica.

