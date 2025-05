Mónica Jaramillo, de ‘Noticias RCN’, reveló cómo volvió al amor tras su divorcio

La antioqueña Mónica Jaramillo, quien estuvo varios años como presentadora en ‘Noticias Caracol’ y actualmente, conduce el informativo del Canal RCN se separó hace ya varios años de su esposo Luis Eduardo Valencia.

Jaramillo no había sido vista con otra pareja por un buen tiempo, hasta que hace unos meses decidió darse una segunda oportunidad con Juan Pablo Torres.

Ahora que está en una nueva etapa de su vida, Mónica habló con el pódcast La lupa y se refirió al proceso que vivió antes de volver a salir con alguien, admitiendo que cometió algunos errores, al punto de creer que no volvería a involucrarse sentimentalmente con otra persona. Mencionó que ella ‘mató el amor’, pues luego de su ruptura, se desencantó por completo.

En medio de la charla, Laura Anzola, su entrevistadora le indagó si pensó que se quedaría sin pareja para siempre, atendiendo solo el trabajo y a su hijo.

“Parte del trabajo, cuando uno toma la decisión de separarse, otra vez hablo desde mi experiencia personal, de mi trabajo personal, fue quitarle el miedo a la soledad. Pero el miedo a la soledad no era el miedo a estar en mi casa sola un día, el miedo de la soledad que yo trabajé fue, ¿Y si mi envejezco sola?. Mi miedo era el futuro. Mi miedo era voy a envejecer sola, voy a morir sola”, mencionó y luego se refirió a lo que creía era el amor tras su ruptura. “El amor de pareja, de fantasía, de querer estar al lado de alguien para siempre, ya había comprobado que no existía”.

“Yo maté el amor”, Mónica Jaramillo sobre su etapa luego del divorcio

En esta etapa rechazó cualquier relación que se asomaba e incluso, cayó en una especie de autoengaño.

“Entonces yo maté el amor y yo creo que fue como ese mecanismo de defensa, entonces estuve mucho tiempo sola. Pues salí con un par de personas, pero desde principio decía, yo no quiero nada. Esto no va para ningún lado. Yo decidí estar sola, yo ya me casé, yo ya tuve hijos, yo soy independiente económicamente yo me veo el resto de la vida en mi independencia y no me veía en pareja“.

“Uno comete errores (por ejemplo) que te autoengañes (uno dice) quien se me acerque pues tiene que ser alguien que no esté buscando algo serio, que prefiero estar sola, no quería que me vieran y después terminar en una relación donde no quería estar”.

No obstante, vino luego una etapa de sanación emocional donde se dio esa nueva oportunidad que hoy en día le permite la plenitud en esa área de su vida.

