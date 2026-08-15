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Muerte de Bonnie Tyler: fans cantan ‘Total Eclipse of The Heart’ al ver su ataúd en Gales

Miles de seguidores de la cantante británica Bonnie Tyler, fallecida en julio a los 75 años, se reunieron el sábado en las calles de Mumbles, su pueblo de Gales, para rendirle homenaje al paso de su ataúd antes de su funeral el lunes.

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Por Redacción Vea y agencia AFP
15 de agosto de 2026
Mourners and fans line the streets to pay their respects as a hearse carrying the coffin of the late singer Bonnie Tyler is driven through her home town of Mumbles, southwest Wales, on August 15, 2026. Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" died in Portugal on July 8, 2026, aged 75. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / Correction - �The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by JUSTIN TALLIS has been modified in AFP systems in the following manner: [died in Portugal on July 8 2026,] instead of [died in Portugal on August 9, 2026,]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�
Fotografía por: JUSTIN TALLIS

Varias personas comenzaron a cantar el éxito “Total Eclipse of the Heart” al ver aparecer el ataúd, cubierto con la bandera galesa, y lanzaron flores sobre el coche fúnebre. 

Bonnie Tyler, cantante de melena rubia y voz ronca, falleció el 8 de julio en Portugal, donde tenía una casa.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

A principios de mayo había sido ingresada en el hospital de Faro para someterse a una operación intestinal. Posteriormente, fue puesta en coma inducido.

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“Cuando nos enteramos de su fallecimiento, se nos partió el corazón”, declaró Carys Edwards, de 18 años, a la agencia británica PA, en las calles de Mumbles, en las afueras de Swansea.

“Su música llegó al corazón de muchísima gente. (...) Era un auténtico icono”, añadió.

“Era una chica de Swansea y nunca lo olvidó”, afirmó la madre de Carys, Melanie Smith, de 53 años.

De hecho, la estrella nació en 1951 no muy lejos de allí, en Skewen, y fue descubierta en una discoteca de Swansea en 1975. Siempre conservó su acento galés.

Su balada rock “Total Eclipse of the Heart”, lanzada en 1983, sigue siendo su canción más famosa. Cuarenta y tres años después, alcanza los 1.200 millones de reproducciones en Spotify.

Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, también es la intérprete de éxitos como “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”, incluida en la banda sonora de “Footloose”.

“Pensamos que estaría bien venir a rendirle homenaje”, dijo Michael Bone, de 58 años, que acudió con su pareja Alan Hawkins, de 54 años, desde Derby, en el norte de Inglaterra. “Cuando era adolescente, su música estaba en todas partes”, afirmó.

Poco antes de ser hospitalizada, la cantante había lanzado un sencillo, “Only Love”, y se disponía a emprender una gira de varios meses por Europa.

Su funeral tendrá lugar el lunes en la catedral de Swansea, seguido de una ceremonia en la intimidad.

Bonnie Tyler era “una artista cálida y generosa cuya música conmovió a varias generaciones y sigue haciendo vibrar las pistas de baile y las salas de karaoke de todo el mundo”, reza el obituario publicado por su familia.

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Por Redacción Vea y agencia AFP

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