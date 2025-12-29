Logo Revista Vea


Muerte de Brigitte Bardot: fecha, lugar y hora de su funeral y entierro

El funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años en su propiedad de La Madrague en Saint Tropez, se celebrarán el próximo 7 de enero en esta localidad de la Costa Azul francesa, detalló este lunes la Fundación Brigitte Bardot.

Por Agencia EFE
29 de diciembre de 2025
(FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot leaves a dog pound in Nice (southern France), where 143 puppies seized by customs officiers in a Hungarian van were kept, on December 28, 2005. Former French screen icon Brigitte Bardot was briefly hospitalised for an operation but is back home and convalescing, her office told AFP in a statement on October 17, 2025. The health of the 91-year-old, who lives in Saint-Tropez in the south of France, had been the subject of persistent rumours in recent days. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Fotografía por: VALERY HACHE

La actriz Brigitte Bardot, fallecida este domingo 28 de diciembre tendrá su último adiós el próximo 7 de enero, según precisó La Fundación en favor de los derechos de los animales.

Las honras fúnebres se desarrollarán en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, mientras que “el entierro privado y confidencial” tendrá lugar en el cementerio de la localidad, situado a la orilla del mar.

Bardot, uno de los símbolos sexuales en los años 1950 y 1960, será inhumada en el mismo camposanto que sus padres y que su primer marido, el director Roger Vadim.

El funeral en la iglesia, previsto para las 11.00 horas (10.00 GMT), será retransmitido en pantallas gigantes instaladas en varios puntos de Saint-Tropez, una de las localidades turísticas más famosas de la Costa Azul francesa.

Durante la jornada se llegó a especular con que la célebre artista fuese enterrada, como era su deseo, en su jardín de La Madrague al lado de muchos de los animales que han estado con ella en los últimos años.

Sin embargo, para ello era necesario haber obtenido una autorización específica por parte de la Prefectura.

