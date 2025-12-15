Muerte de Rob Reiner ¿Qué fortuna dejó el asesinado director y cómo construyó su imperio?

El director de cine estadounidense Rob Reiner, quien fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michelle Reiner, deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

De igual manera, varios medios especializados aseguran que el famoso cineasta contaba con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Entre las propiedades que heredarán los hijos de Michelle y Rob Reiner destacan una mansión frente al mar en Malibú, valorada en torno a los 20 millones de dólares, y la de Brentwood (donde fueron asesinados), estimada en más de 10 millones de dólares.

Así construyó Rob Reiner su imperio

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico gracias a éxitos como When Harry met Sally (1989), Stand by me (1986) o The Princess Bride (1987), entre otros.

Además de su éxito como director, Rob Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, uno de los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

Reiner creó Castle Rock Entertainment en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie Seinfeld, vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Lo que se sabe sobre la muerte de Michelle y Rob Reiner

Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados por su hija Romy Reiner, quien llamó a la Policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el portal TMZ.

Horas más tarde, la Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

