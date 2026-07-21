Murió actriz Kaylee Hottle, de Godzila vs. Kong’. Tenía 18 años. “Falleció trágicamente”

Este martes 21 de julio se confirmó la trágica muerte de la actriz que se hizo popular como Jia en las cintas estrenadas en el 2021 y el 2024.

Según información confirmada por su familia, este martes en la madrugada la joven habría sufrido un aparatoso accidente en el condado de Frederick, Maryland, Estados Unidos.

Al parecer la actriz iba a bordo de un Honda Accord 1995, conducido por un hombre, cuando por exceso de velocidad se salió de la vía y chocó contra una alcantarilla. El conductor del vehículo llegó con heridas al hospital, mientras otro de los pasajeros rechazó la atención en el lugar, ya que al parecer no sufrió heridas de gravedad. La joven, por su parte, fue trasladada a un hospital, en el recorrido habría fallecido.

Joshua Hottle el padre de la actriz confirmó la noticia en una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook, hecha en Lengua de Señas Americana (ASL).

El padre que estaba reveló que estaba en Texas cuando recibió una llamada de las autoridades para informarle del accidente. “Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido toma”, explicó Hottle refiriéndose al avión que lo llevará al lugar donde reclamará el cadáver de su hijo.

Hay que mencionar que Kaylee era una persona sorda, donde su familia tiene varios miembros en esta condición.

La joven actriz cursaba su último año en la Escuela para Sordos de Texas (Texas School for the Deaf), en Austin. “Con profunda triste compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año. Kaylee Hottle, falleció trágicamente”, escribió la institución en su cuenta oficial.

“Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los compañeros de Kaylee, y con todos los que la conocieron y la quisieron en este momento tan difícil”.

En la publicación se pidió espeto por la privacidad de la familia en este difícil momento así como evitar la especulación sobre las circunstancias o aspectos relacionados con el trágico accidente.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee nació en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 200. Ella era sorda y pertenecía a una familia con personas sordas. Inicialmente realizó comerciales que concientizaban el apoyo a la comunidad sorda. A los 9 años comenzó a actuar. Fue su condición justamente la que la llevó al cine y al papel más recordado de su carrera, ya que Jia se comunico con lenguaje de señas.

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