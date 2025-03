Murió actriz y cantante nominada al Grammy durante gira. ¿Quién y de qué falleció?

Angie Stone, cantante de R&B, integrante del grupo femenino The Sequence y actriz de series y películas como ‘Girlfriends’ y ‘Moesha’, ‘The Hot Chick’ y ‘Ride Along’ murió este sábado 1 de marzo a las 4 de la mañana pocas horas después de dar el que se convirtió en el último concierto de su vida.

La artista que falleció inesperadamente se encontraba en medio de su gira de shows que la llevó a Alabama, como su último destino.

La cantante, cuyo tema más famoso es ‘Wish I Didn’t Miss You’, tenía 63 años y había compartido en Instagram un mensaje animando a todos a ir a sus recitales, mientras se mostraba agradecida por su carrera.

Angie Stone fue la única víctima de grave accidente de tránsito

La artista que comenzó su carrera musical muy temprano en el coro d ella iglesia, ya que sus padres asistirán a una y por largo tiempo interpretó temas góspel, viajaba de regreso a Atlanta desde Alabama cuando según el informe oficial la camioneta que conducía “volcó y fue posteriormente impactado por un camión de carga”, informó la Patrulla de Carreteras de Alabama que reveló a los medios que el auto Mercedes-Benz Sprinter 2021 volcó en la Interestatal 65 alrededor de las 4:25 de la madrugada del sábado antes de ser impactada por un camión Freightliner Cascadia 2021 conducido por un hombre de 33 años de Texas.

La única víctima mortal del terrible accidente fue la cantante, quien fue declarada muerta en el lugar, ocurrido a unos 8 kilómetros al sur de los límites de la ciudad de Montgomery.

Los demás heridos en el choque fueron llevados al Baptist Medical Center para recibir tratamiento. Las autoridades continúan investigando la causa.

“Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia”, dijeron los hijos de Angie Stone, Diamond y Michael Archer, en un comunicado compartido por el SRG Group, empresa que la representaba “Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados”.

Su representante mencionó: “Estamos verdaderamente devastados por esta inesperada y desafortunada tragedia y simplemente no hay palabras para expresar cómo nos sentimos”.

Stone tenía planeado presentarse en el show de medio tiempo del encuentro de baloncesto del Campeonato masculino de la Asociación Atlética Intercolegial Central (CIAA) el día del accidente. El capellán de la CIAA, el pastor Jerome Barber, pidió un momento de silencio durante el juego recordando a la cantante.

Al momento de su muerte, Angie gozaba de buena salud y estaba muy entusiasmada con los planes para su carrera. Años atrás había superado una insuficiencia cardíaca, fue entonces cuando perdió 18 kilos. Durante una entrevista reconoció que desde ese momento cambió sus hábitos y comenzó a ser más feliz. “Me siento completa. Tengo un nuevo amor, un nuevo álbum, una nueva perspectiva y una nueva alegría. Hace unos años, estaba infeliz, deprimida, no contenta con los esfuerzos del sello para promocionarme. Aún tenía que lograr elevar a mi audiencia”, dijo en 2007.

“Ahora siento que estoy en camino a un final feliz. He estado en el negocio desde 1979. He luchado y trabajado duro... Ahora finalmente puedo decir que siento que he llegado y lo digo en serio”, dijo en la entrevista que concedió 18 años atrás.

