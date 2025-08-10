Murió el actor mexicano Juan Carlos Ramírez, de ‘La rosa de Guadalupe’. Tenía 38 años

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Juan Carlos Ramírez, quien falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral. La noticia fue dada a conocer por su agencia de representación I AM THIS a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresaron su profundo dolor y enviaron condolencias a la familia del artista.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Juan Carlos Ramírez. Su talento, carisma y compromiso con su trabajo siempre quedarán en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo”, indicó la agencia.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Ramírez era reconocido por su participación en importantes producciones televisivas, entre ellas la cuarta temporada de la serie Rosario Tijeras, donde interpretó al personaje “Chivo”. También trabajó en telenovelas como Marea de pasiones y en programas unitarios de gran audiencia como La rosa de Guadalupe, donde demostró su versatilidad actoral.

Además de su carrera en la actuación, Juan Carlos Ramírez se desempeñó como empresario y arquitecto, campos en los que también destacó por su creatividad y disciplina.

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre colegas, amigos y seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, admiración y despedida. “Gracias por tu luz, por tu arte y por cada momento que regalaste a tu público”, escribió uno de sus fanáticos en Instagram.

Aunque su trayectoria fue interrumpida de manera repentina, Ramírez deja un legado de personajes entrañables y una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

Sus restos serán velados en una ceremonia privada, tal como lo solicitó su familia. Mientras tanto, el público y la industria del entretenimiento lo recuerdan con respeto y gratitud, celebrando la vida y obra de un artista que supo conquistar con su talento.