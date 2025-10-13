Murió hermano de Guillermo del Toro, de Frankenstein: “Con el corazón roto”

En su discurso, Guillermo Del Toro convirtió el escenario en un espacio de duelo y reflexión personal, entrelazando su reciente pérdida familiar con los temas centrales de su más reciente película, Frankenstein. “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”, dijo Del Toro, sobre el fallecimiento del también director de cine Federico, el pasado 1 de enero.

Federico, su hermano mayor, originario de Guadalajara, fue una figura fundamental en su infancia y en su formación emocional. En sus palabras, Del Toro expresó cómo es que en el pasado su relación con su hermano fue parecida a la de Frankenstein. “Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas. Afortunadamente para mí, desde hace algunos años nos concedimos amor y nos dimos paz el uno al otro. Así que estoy aquí por la familia. Estoy aquí porque esto es familia. La vida te va dando varias familias en el camino, y por mi larga historia con el Festival de Palm Springs, esta también es familia”, expresó el director.

El laureado director destacó que Federico fue parte esencial de su vida y de su manera de entender el mundo, subrayando cómo esa relación fraterna influyó en su sensibilidad artística y en su aproximación a historias sobre la fragilidad humana.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Del Toro afirmó que la película habla de una condición profundamente humana, la cual estaba transitando la capacidad de seguir viviendo incluso con el corazón roto.

¿De que murió el hermano de Guillermo del Toro?

Actualmente, Frankenstein atraviesa una exitosa temporada de premios. Además del reconocimiento concedido a Del Toro en Palm Springs, la cinta cuenta con 5 nominaciones a los Globos de Oro y fue ganadora de 5 Critics Choice Awards, incluyendo Mejor Actor de Reparto galardonado a Jacob Elordi quien interpreta el monstruo. Se espera que la cinta obtenga varias nominaciones al Oscar.

En el mencionado discurso en Palms Spring, Del Toro subió al escenario acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas del filme. El director afirmó: “He llegado a creer que todo el mundo nace con una o dos canciones para cantar. Eso es todo, y las repetimos una y otra vez hasta que logramos hacerlas bien. Y ‘Frankenstein’ es la canción que yo nací para cantar”.

También señaló que, aunque podría ausentarse de algunos eventos durante la temporada de premios, no se ausentó de ese, ya que para él, la industria, sus colaboradores y quienes lo han acompañado en el camino también conforman una familia.

Hasta el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte de Federico del Toro Gómez. Sin embargo, diversas instituciones y figuras del mundo cultural mexicano, entre ellas la Universidad de Guadalajara, expresaron sus condolencias. El anuncio generó una amplia ola de mensajes de apoyo hacia el director.

