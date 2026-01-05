Critics Choice Awards 2026: Lista completa de ganadores

La velada que contó con las presentaciones de estrellas como Alicia Silverstone, Allison Janney, Ava DuVernay, Billy Bob Thornton, Colman Domingo, Diego Luna, Jeff Goldblum, Kaley Cuoco, Regina Hall, Rhea Seehorn, Jacob Elordi (en la foto principal) y William H. Macy, entre otras comenzó a las 7 p.m. (hora en Colombia) y se extendió por tres horas.

A continuación los ganadores de la velada.

Mejor Película

One Battle After Another

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

Mejor actor de reparto

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

Mejor actor/actriz joven

Miles Caton – Sinners (Warner Bros)

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor diseño de Producción

Frankenstein

Mejor Montaje

F1

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)

Mejor maquillaje y cabello

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)

Mejores efectos visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)

Mejor película animada

KPop Demon Hunters(Netflix)

Mejor comedia

The Naked Gun (Paramount)

Mejor película extranjera

The Secret Agent (Neon)

Mejor canción

“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

Ganadores de series de televisión

Mejor serie de drama

The Pitt (HBO Max)

Mejor actor de drama en una serie

Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz de drama en una serie

Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)

Mejor actor de reparto drama en serie de drama

Tramell Tillman – Severance (Apple TV)

Mejor actriz de reparto drama en serie de drama

Katherine LaNasa – The Pitt(HBO Max)

Mejor serie de comedia

The Studio (Apple TV)

Mejor actor en una serie de comedia

Seth Rogen – The Studio (Apple TV)

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart – Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Janelle James – Abbott Elementary (ABC)

Mejor serie extranjera

Squid Game (Netflix)

Ganadores de miniserie o telefilm

Mejor serie animada

South Park (Comedy Central)

Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm

Erin Doherty- Adolescence (Netflix)

Mejor actor de reparto en miniserie o telefilm

Owen Cooper- Adolescence (Netflix)

Mejor actor principal en miniserie o telefilm

Stephen Grant- Adolescence (Netflix)

Mejor actriz principal en miniserie o telefilm

Sarah Snook- All Her Fault

Mejor miniserie o telefilm

Adolescence- (Netflix)

Más ganadores de los Critics Choice Awards

Mejor guion Original

Ryan Coogler- Sinners

Mejor Guion Adaptado

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Director de casting o ensamble

Francine Maisler- Sinners

Mejor Programa de entrevistas

Jimmy Kimmel Live!

Mejor Fotografía

Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor Especial de Comedia

SNL50: The Anniversary Special

