Critics Choice Awards 2026: Lista completa de ganadores

La velada que contó con las presentaciones de estrellas como Alicia Silverstone, Allison Janney, Ava DuVernay, Billy Bob Thornton, Colman Domingo, Diego Luna, Jeff Goldblum, Kaley Cuoco, Regina Hall, Rhea Seehorn, Jacob Elordi (en la foto principal) y William H. Macy, entre otras comenzó a las 7 p.m. (hora en Colombia) y se extendió por tres horas.
A continuación los ganadores de la velada.
Mejor Película
One Battle After Another
Mejor Actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)
Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)
Mejor actor de reparto
Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)
Mejor actor/actriz joven
Miles Caton – Sinners (Warner Bros)
Mejor director
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)
Mejor diseño de Producción
Frankenstein
Mejor Montaje
F1
Mejor diseño de vestuario
Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)
Mejor maquillaje y cabello
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)
Mejores efectos visuales
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)
Mejor película animada
KPop Demon Hunters(Netflix)
Mejor comedia
The Naked Gun (Paramount)
Mejor película extranjera
The Secret Agent (Neon)
Mejor canción
“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)
Ganadores de series de televisión
Mejor serie de drama
The Pitt (HBO Max)
Mejor actor de drama en una serie
Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)
Mejor actriz de drama en una serie
Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)
Mejor actor de reparto drama en serie de drama
Tramell Tillman – Severance (Apple TV)
Mejor actriz de reparto drama en serie de drama
Katherine LaNasa – The Pitt(HBO Max)
Mejor serie de comedia
The Studio (Apple TV)
Mejor actor en una serie de comedia
Seth Rogen – The Studio (Apple TV)
Mejor actriz en una serie de comedia
Jean Smart – Hacks
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Janelle James – Abbott Elementary (ABC)
Mejor serie extranjera
Squid Game (Netflix)
Ganadores de miniserie o telefilm
Mejor serie animada
South Park (Comedy Central)
Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm
Erin Doherty- Adolescence (Netflix)
Mejor actor de reparto en miniserie o telefilm
Owen Cooper- Adolescence (Netflix)
Mejor actor principal en miniserie o telefilm
Stephen Grant- Adolescence (Netflix)
Mejor actriz principal en miniserie o telefilm
Sarah Snook- All Her Fault
Mejor miniserie o telefilm
Adolescence- (Netflix)
Más ganadores de los Critics Choice Awards
Mejor guion Original
Ryan Coogler- Sinners
Mejor Guion Adaptado
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor Director de casting o ensamble
Francine Maisler- Sinners
Mejor Programa de entrevistas
Jimmy Kimmel Live!
Mejor Fotografía
Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor Especial de Comedia
SNL50: The Anniversary Special