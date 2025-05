Natalia, del ‘Desafío XX’, anunció dolorosa pérdida: “dejas un vacío enorme”

Natalia Rincón fue una de las participantes más comentadas del Desafío 2024. La deportista no solo se destacó por sus habilidades físicas, sino, sobre todo, por su polémica relación con Kevyn Rúa, quien sostenía un romance fuera de la competencia.

¿Qué le pasó a Natalia Rincón del ‘Desafío XX’?

Tras su salida de la competencia, la también modelo comenzó a mostrar su día a día a través de las redes sociales. Hace unos meses hizo pública su relación con Vallejo 777, un artista de música regional colombiano.

Este fin de semana, la influenciadora conmovió a sus seguidores al contar que Bailey, su mascota, murió. La noticia la dio a conocer a través de una publicación en Instagram junto a un video.

“Es difícil de creer y de asimilar, no sé cómo expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste 💔 no lo creo y solo me pregunto ¿Es enserio que no volveremos a dar un paseo? ¿No me volverás a poner tu cabecita para que te consienta?“, se lee al comienzo del post que cuenta con más de 24 mil likes.

Enseguida, le dedicó unas emotivas palabras, expresando su profunda tristeza y dolor: “gracias Bailey, gracias por llegar a mi vida, gracias por darme la oportunidad de ser tu mami, gracias por enseñarme tanto, desde que llegaste me cambiaste la vida por completo, por cómo pasaron las cosas la gente cree que yo te cambié la vida, pero es falso, tú me la cambiaste a mí, no sé ahora cómo será sin ti, quería que conocieras a mis hijos, extrañaré absolutamente todo de ti, eras único, gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, me enseñaste lo que es el verdadero amor y la lealtad, sé que los planes de Dios son perfectos pero me cuesta mucho entender este, Diosito por qué tan pronto?”.

La compañía de Bailey fue fundamental en la vida de Natalia, pues llegó en uno de los momentos más difíciles, justamente cuando ella intentó acabar con su vida. Así lo reveló la modelo hace un tiempo. “mor mío es que tú tenías el don de enamorar a cualquiera en cuestión de segundos. Dejas un vacío enorme en casa y en mi vida, pero te prometo que estaré bien, sé que ahora me cuidas desde el cielo, no te puedo ver en este momento, pero te siento cerca de mí, por favor ponle tu cabecita a todos para que te consientan y come lo que quieras, tu mami y tu papi te amarán y te recordarán toda la vida. Hasta siempre mi niño”.