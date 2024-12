Natalia del ‘Desafío XX’ le habría enviado indirecta a Kevyn Rúa, su ex: “ya para”

Aunque el Desafío XX llegó a su fin el pasado 27 de septiembre, algunos de los exparticipantes siguen dando mucho de qué hablar. Varios de ellos han estado muy activos en sus redes sociales mostrando sus nuevos proyectos tras su salida del reality de competencia de Caracol Televisión.

Uno de los temas más comentados de esa temporada fue la polémica relación de Natalia Rincón con Kevyn Rúa, quien se coronó ganador. Los deportistas fueron blanco de críticas porque él tenía novia fuera de la competencia. Aunque el romance de los concursantes solo duró el tiempo que estuvieron dentro de la ciudadela, todavía siguen siendo tema de conversación en redes sociales.

¿Qué dijo Natalia Rincón sobre Kevyn Rúa?

La también modelo y generadora de contenido para adultos es muy activa en su cuenta de TikTok donde tiene 14 millones de seguidores. Allí, publica videos no solo bailando, sino también haciendo ejercicio, compartiendo con sus amigos y hablando de algunos detalles de su vida.

Kevyn y Natalia, integrantes del equipo Alpha, generaron una enorme controversia en una fiesta del Desafío, luego de que decidieran besarse frente a todos. Fotografía por: Caracol Televisión

Recientemente, Natalia posteó un clip, donde emula la voz de una mujer que dice: “deja de andar diciendo que tú y yo tuvimos algo porque a mí sí me da pena”. En la descripción de la publicación, agregó: “ya para”.

Aunque no mencionó a nadie, sus seguidores asociaron ese mensaje como una indirecta para Kevyn, su ex. “Ya sabemos para quién va dirigido ese mensaje”, “se nota que lo dice por Kevyn”, “tirándole indirectas al ex”, “todavía no superas a Kevyn”, “todas en algún momento han pasado por su momento humilde”, “el momento más humilde de Natalia fue Kevin”, “pero él ni te nombra”, “supérelo, él ni la nombra y luego se queja que por qué le tiran tanto si ella misma no lo supera”.

¿Indirecta para Guajira?

Además de ese video, la modelo publicó otro, en compañía de algunos de sus excompañeros, donde, al parecer, según dicen los internautas, se referían a Guajira.

Al igual que el clip mencionado anteriormente, en este también emularon la voz de un audio que dice: “niña, cansona, cansona mija, cansona. Quédese callada, quieta, siéntese, duérmase un rato, desaparézcase de la faz de la tierra, pero deje de joder tanto, mamona que sos”.

Entre los comentarios de los internautas, se lee: “es una indirecta a el aire que le cae perfectamente a Guajira”, “eso es con Guajira”, “Guajira, ahí le hablan”, “yo sé que todos cuando vieron el video pensaron fue en Guajira”, “este video tiene nombre”, “más claro, imposible”.