Natalia Sanint de ‘Mujeres sin filtro’: así es su vida después de la manga gástrica

Natalia Sanint es una comediante, locutora e imitadora colombiana, quien inició su carrera en la radio a los 17 años en la emisora ‘La voz del Llano’. Su talento para la imitación la llevó a crear personajes memorables como ‘Nancy Patricia Chucurí’, una caricatura de la mujer santandereana que ha conquistado al público colombiano.

Actualmente, es locutora de Olímpica Stereo y presentadora del programa Mujeres sin filtro del canal RCN, junto a Flavia Dos Santos, Claudia Palacios, María Cecilia Botero y Kika Nieto. Además, sigue explorando nuevos formatos y llevando su humor a diferentes escenarios con su espectáculo Tengo 40, un stand-up comedy musical que aborda con gracia y sinceridad las experiencias de quienes están en la cuarta década de vida.

“Cuando cumplí 40 años me empezó la necesidad de querer presentarme en tarima, igual que mis otros compañeros humoristas, a quienes admiro un montón y que son referentes en la comedia. Esto es un recorrido musical muy especial, es la decisión de contar muchas anécdotas reales que nos pasa a todos los que estamos cerca los 40 o hemos pasado los 40 y nos da mucha risa porque la crianza ha cambiado muchísimo”, dijo en entrevista con Vea.

Los cambios de Natalia Sanint tras perder más de 20 kilos

El año pasado, justamente para recibir los 40 años, la comediante se sometió a una transformación física. Tras su participación en MasterChef Celebrity comenzó a tener un aumento de peso que estaba afectando su salud. La comediante asegura que haber pasado por el quirófano fue una de las mejores decisiones de su vida:

“Es muy bonito todo lo que me ha pasado. Hace un año largo me operé de manga gástrica. Fue difícil la decisión porque es una cirugía importante que uno se hace cuando tiene sobrepeso y considera que ya solo uno no puede. Yo he tenido mucha fascinación por la comida y por comer en abundancia. En un momento, saliendo de MasterChef me subí mucho de peso y ya no encontraba cómo bajar. Entonces tomé la decisión. Ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida y que mejor me han hecho sentir".

Los beneficios que ha tenido la presentadora han sido varios, no solo por el cambio físico que tuvo a los 40 años, sino también porque su salud mejoró considerablemente: “físicamente yo me siento bien. A Natalia le gustó haberse hecho esta manga gástrica, me sentó bien para mi salud, ya no estoy prediabética, me veo linda, me gusta como me veo, como me siento”, dijo para este medio.

Aunque su anterior apariencia física no le incomodaba, el exceso de peso comenzaba a representar un problema real para su bienestar físico y emocional.

“Yo siempre me he sentido muy bonita, yo he sido una gordita fashion, a mí me encanta la moda, me encanta vestirme como quiero, nunca me había sentido afectada, pero es que esta subida de peso última sí sentía que estaba demasiado subida. Alcancé a pesar 98 kilos con 1,63 de estatura y me sentía como apretada, no dormía bien, tenía mucho sueño y empecé a entrar como en una depresión, yo quería dormir todo el tiempo, estaba como escondida", recordó.

Sobre los cambios que ha notado durante este año y medio desde que se operó, dijo: “mi vida cambió mucho en mis hábitos alimenticios, en cómo me siento, estoy un poquito menos irritable, considero que porque como me afectaba mucho mi sobrepeso por eso era así, y aunque mi mente sigue siendo de gordita, quiero seguir comiendo y me gusta comer en abundancia, pero gracias a la cirugía de la manga gástrica todavía no puedo comer tanto, no debería".