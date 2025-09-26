Natti Natasha reveló el sexo de su bebé en los Premios Juventud 2025: “It’s a...”

La música latina vivió uno de los momentos más emotivos de la edición 22 de los Premios Juventud, celebrados por primera vez en Ciudad de Panamá. En medio de la gala, transmitida en vivo desde el Figali Convention Center, la cantante dominicana Natti Natasha compartió con millones de espectadores una noticia muy personal: el sexo de su segundo hijo con Raphy Pina.

La artista ya había anunciado en junio pasado que estaba nuevamente embarazada, a través de un video publicado en redes sociales. Desde entonces, la expectativa sobre si tendría un niño o una niña fue creciendo entre la prensa de espectáculos y sus seguidores.

¿Natti Natasha tendrá un niño o una niña?

El misterio se resolvió durante la interpretación de un tema especial que Natti Natasha presentó junto a la Sinfónica Juvenil Nacional y que dedicó al bebé que viene en camino. Vestida de blanco, la cantante emocionó al público mientras en las pantallas del escenario empezaba a proyectarse un resplandor rosa. Acto seguido, la artista confirmó que espera una niña, lo que provocó aplausos y lágrimas en el auditorio.

La revelación no solo sorprendió por la puesta en escena, sino también porque marcó un hito: fue la primera vez que una artista utilizó el escenario de Premios Juventud para realizar un gender reveal. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, destacando además que la noticia coincidió con el deseo de su hija mayor, Vida Isabelle, quien había dicho antes de la ceremonia que soñaba con tener una hermanita.

La intérprete de Sin Pijama y Criminal también desfiló por la alfombra roja en compañía de Pina y de su hija Vida Isabelle. Para la ocasión, eligió un ceñido vestido brillante de Balenciaga, que resaltaba su embarazo y se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la noche. El ambiente familiar se reforzó con la presencia de colegas como Wisin y su esposa, quienes coincidieron con la pareja en la previa del evento.

Más allá de la revelación en los premios, Natti Natasha ha buscado compartir esta etapa con sus seguidores. El 28 de septiembre convocó a un baby shower público en Puerto Rico, en el que pidió a los asistentes llevar donaciones —pañales, ropa, juguetes o alimentos— destinadas a personas en situación vulnerable. La iniciativa fue recibida con elogios en redes sociales, al unir la celebración personal con un gesto solidario.