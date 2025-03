Nelson Velásquez aclara si tiene que ir a la cárcel: “es una injusticia total”

Nelson Velásquez es un cantante y compositor colombiano de música vallenata, conocido por su estilo romántico. Nació el 15 de marzo de 1973 en San Juan del Cesar, La Guajira, y proviene de una familia con una rica tradición musical, siendo hijo de Aníbal Velásquez, un famoso acordeonero vallenato.

Saltó a la fama en los años 90 como la voz principal de Los Inquietos del Vallenato, una agrupación con la que logró popularizar grandes éxitos como Volver, Busca un confidente, Ven a mí y Dime qué pasó. Su estilo melódico y romántico lo estableció como uno de los artistas más influyentes del vallenato en esa época.

Según medios locales, Nelson Velásquez tuvo un accidente junto a su mánager Álex Díaz y uno de sus asistentes en la jurisdicción de Brisas, Cauca. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Nelson Velásquez?

Desde hace un tiempo, Velásquez se ha visto envuelto en una batalla legal sobre derechos de propiedad intelectual y algunos conflictos contractuales con su antigua agrupación. En declaraciones recientes para La Red, el intérprete afirmó que todo este proceso ha sido una total injusticia, ya que siente que no ha hecho nada malo.

“Existe un proceso en las empresas en las que yo trabajaba anteriormente, donde inicié, me separo de allá, yo sigo mi carrera. Estos señores pretenden que por el hecho que yo me haya salido de allá, de esta marca, yo no podía seguir. O sea, Nelson Velásquez no podía cantar más y ellos seguir con su marca”, dijo.

El artista comentó que, aunque la justicia ha fallado en su contra en ciertos aspectos, sigue teniendo fe en que su caso será revisado de manera justa. “Llevamos 20 años en ese proceso, peleando eso. Hace poco salió un fallo en primera instancia, lo que me explican mis abogados es que es algo que no está en firme. Existe una tercera instancia, donde se pueda revertir y se sepa la verdad de todo, que se sepa cómo es en realidad, porque yo pienso que es una injusticia total todo lo que ha pasado”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Nelson Velásquez irá a la cárcel?

Uno de los temas que más inquieta a sus seguidores es si Velásquez tendrá que cumplir una pena de prisión. En respuesta a esto, el cantante dejó claro que, por el momento, no tiene que ir a la cárcel, aunque el caso sigue en manos de la justicia.

“Hubo un dictamen que dicen que tendría que ir cuatro años a la cárcel, como no es un delito grande, ni mayor, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no tengo ninguna prohibición de ninguna clase, eso es falso. Se jactaron de decir que yo no podía salir, hay un recurso que nosotros interpusimos, que nos permite a nosotros seguir luchando”, aseguró el artista de 52 años.

Explicó por qué, tras su salida de la agrupación, no “pidió” permiso para seguir interpretando esos temas: “Ellos (la agrupación) no son los autores de esos temas, nosotros lo que hacemos son presentaciones en vivo, nosotros no hacemos ni grabaciones, ni doblajes, entonces es totalmente herrado. Si tú no eres el dueño de eso, no tengo por qué decirte a ti, ‘ven autorízame’”, dijo para La Red.

A pesar de la controversia, Nelson Velásquez sigue adelante con su agenda musical y se alista para nuevos proyectos. Recientemente, anunció giras y lanzamientos que refuerzan su lugar como uno de los exponentes más destacados del vallenato romántico.