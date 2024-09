Nicky Jam envió contundente mensaje a sus ‘haters’: “No hago música para mantenerme”

Nick Rivera Caminero, mejor conocido en la industria musical como Nicky Jam, estrenó el 6 de septiembre Insomnio, su sexto álbum de estudio en el que incluyó canciones como Calor, con Beéle; 69, con Feid; y Cangrinaje, con Trueno.

La nueva propuesta del cantante de reguetón, nacido en Lawrence (Massachusetts, Estados Unidos) hace 43 años, despertó reacciones divididas entre seguidores y detractores, a quienes les dedicó unas contundentes palabras.

El mensaje de Nicky Jam a sus ‘haters’

En una entrevista que concedió a la revista Vea, el intérprete de X y Voy a beber respondió qué piensa de quienes sugerían que su carrera estaba “apagada” y por eso se tomó un receso de tres años para publicar un nuevo álbum.

“El que diga que Nicky Jam se apagó es porque nació el lunes. Acuérdate que Nicky Jam es una leyenda, con 30 años de carrera, que no tiene que probarle nada a nadie. Yo no hago música para mantenerme, no tengo la necesidad de hacerlo”, expresó.

“Los que dicen eso deberían preocuparse por los talentos nuevos que ya no estén sonando, eso sí los tiene que preocupar porque no tienen la trayectoria de este caballero que está aquí. Yo siempre vengo y les doy una bofetada sin mano y con música buena. Este fue el caso con ‘Insomnio’ y con las canciones que la están rompiendo por ahí, como ‘La Psyco’, con Luar La L”, agregó el popular reguetonero en su charla con Vea.

Nicky Jam también les habló a sus fanáticos

El experimentado artista, nacionalizado colombiano y con raíces en Puerto Rico y República Dominicana, dedicó unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que siguen los pasos de su carrera y, sobre todo, a quienes están escuchando las canciones de Insomnio en las plataformas digitales.

“Este álbum lo trabajé en un momento muy oscuro de mi vida porque estaba a lo loco, como decimos en Puerto Rico, pero gracias a eso se produjo este proyecto que, ahora mismo, está en el top 10 global de Spotify y entre las 20 principales tendencias de YouTube. Estamos rompiendo en España y en Latinoamérica, y eso me tiene muy contento con el público al que no me queda más que decirle: gracias y esperen muchas más cosas de Nicky Jam”, concluyó el también actor y empresario en su conversación con Vea.