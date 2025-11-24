Nicolás Arrieta aclaró su versión sobre escándalo que protagonizó en el concierto de Blessd

El pasado 22 de septiembre se realizó el concierto de Blessd en el escenario del Vive Claro, en Bogotá. Aunque el evento transcurrió sin contratiempos, a la salida se presentó una situación inesperada que tuvo como protagonista a Nicolás Arrieta, uno de los primeros confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Las imágenes registradas por asistentes y difundidas en redes como TikTok se viralizaron rápidamente, lo que llevó al influenciador a pronunciarse públicamente.

¿Qué ocurrió con Nicolás Arrieta tras el concierto de Blessd?

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el creador de contenido se vio envuelto en un altercado a las afueras del Vive Claro luego de afirmar que fue víctima del robo de una cadena. Según él, identificó al presunto responsable y decidió confrontarlo en la vía pública.

A raíz de la discusión, varios uniformados de la Policía que estaban en el sector acudieron al lugar. Sin embargo, al día siguiente, Nicolás Arrieta aseguró en sus redes sociales que las autoridades no ofrecieron una solución al caso.

“Le digo a la Policía: ‘Cójanlo, identifiquen a este señor porque me robó’, y lo dejan ir; a quien detienen es a mí”, comentó el bogotano de 34 años, quien también señaló que los videos que circulan en internet estarían incompletos y sacados de contexto.

Uno de los clips que más se ha compartido muestra al influenciador golpeando con una mazorca al presunto asaltante. Ante estas imágenes, Nicolás Arrieta respondió con ironía: “Estaba disfrutando mi mazorca tranquilamente… pero me roban y me vale verga, lo material no importa. Solo dije: ‘Este man me robó’, ¡y me iban a meter preso a mí! A cualquiera le daría rabia… toca mazorcazos a las ratas”.

¿Nicolás Arrieta estaba bajo efectos de sustancias?

El futuro participante de La casa de los famosos Colombia también respondió a los comentarios que lo señalaban de estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva durante el altercado.

“Decían ‘estaba drogado’, no sé qué. La verdad es que no. La gente me ofrecía aguardienticos y sí, me tomé unos, pero estaba re tranqui. A cualquiera que lo roben reacciona igual, se los juro”, afirmó.

Nicolás Arrieta también se refirió a las críticas que recibió en TikTok y justificó, una vez más, su reacción al supuesto robo: “Ahora me están funando, diciendo que soy un hijo de #$@!… Ustedes insultarían igual a un ladrón, y más si lo quieren dejar ir”.