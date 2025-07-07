Nicolás Montero sobre ‘MasterChef’: “No estaba representando ningún papel”

El pasado 25 de septiembre, el actor Nicolás Montero no logró conquistar el paladar de los chefs con su preparación por lo que fue eliminado de la competencia tras enfrentarse a Raúl Ocampo, David Sanín, Carolina Sabino y Pichingo. Aunque su plato estuvo bien preparado, un pequeño error en el emplatado le arrebató la posibilidad de avanzar más en el programa conducido por Claudia Bahamón.

En una entrevista con Vea, el actor se refirió a su experiencia haciendo parte, por primera vez, de un reality. “Fantástico, el grupo que hicimos fue de verdad muy bonito, la pasamos muy bien, algo se aprendió, los trabajos en equipo fueron entrañables, se aprendió a cocinar risotto que era una cosa que yo pensaba que no solo podían hacer sino los marcianos, entonces muy bien”, dijo.

La razón por la que Nicolás Montero aceptó estar en ‘MasterChef Celebrity’

El actor, quien también es gestor cultural y antropólogo, reveló que fue su mamá quien lo motivó a ingresar a la competencia, pues dentro de sus planes no estaba participar en un reality:

“Tengo que decir que ella es una televidente super fiel de MasterChef y se ha enamorado cada vez más de la cocina, ella siempre ha sido una mujer trabajadora, no es que no cocinara, pero cuando me decían, ‘¿y tu mamá qué te hace?’, yo decía ‘pues muy poquito porque estaba trabajando’. Hace mucho tiempo ella me venía diciendo que lo hiciera y me pareció que una de las razones para estar aquí era saber que por las noches ella iba a estar viendo, es como una comunicación que tenemos ahí para recordarnos que siempre estamos pendientes el uno del otro", reveló el actor de Rojo carmesí.

Además de ser un homenaje a su progenitora, Montero también resaltó sus raíces: “Fue un homenaje a Chapinero, a los sabores nos da esa vida de barrio. A mí lo que más me gustaba, lo dije muchas veces, fueron esos trabajos de equipo, eso hacía que llegar juntos era casi que más importante que llegar primero y me parece que es bueno recordarlo por estas épocas donde hay tanta gritería y tanto individualismo, eso siempre me gustó mucho. Hacer las cosas como un homenaje siempre te deja algo más que simplemente hacerlas, te vaya bien o te vaya mal de todas maneras, si hay un homenaje de por medio, ya estás en una situación gana, gana. Me parece además muy bien que por estas épocas nos habituemos a que los hombres tienen que asumir cosas de cuidado, ponernos los guantes y hacer las cosas para aprender y para asumir responsabilidades, es también otra cosa que me parecía muy bonita", dijo.

¿Cómo le fue a Nicolás Montero con sus compañeros de ‘MasterChef’?

El actor se refirió, entre otras cosas, a la convivencia y momentos de tensión con sus compañeros: “Aquí no estaba representando ningún papel aquí, estaba como sobreviviendo y lo que sí era cierto es que las relaciones y todo esto eran sinceras porque eso era lo que había”.

Afortunadamente, cuenta el actor, tuvo una buena relación con sus compañeros, lo que hizo que su paso por el programa fuera mucho más ameno, ese a la tensión a la hora de realizar las preparaciones. “Eso es una virtud del grupo. Yo no conozco los otros grupos, pero doy cuenta de este, doy cuenta de que este grupo es entrañable, que hay gente que uno se lleva entre pecho y espalda, porque sí, que uno se la va a encontrar y uno sabe que se va a saludar con cariño. Eso es como un acuerdo que hicimos, tácito, sin hablarlo, pero de que sí, que hay una competencia, pero incluso de ayudarnos, y por eso insisto que el trabajo del grupo me parecía tan bonito”.

Aunque casi siempre se mostró muy reservado o callado, según sus compañeros, e incluso los internautas, su participación fue admirada por muchos: “Los comentarios han sido muchísimo más que generosos, cosa que me tiene muy sorprendido, se reciben muy cariñosamente. La mayor parte del tiempo muchas veces estaba simplemente pensando: ¿Que tengo qué hacer qué? ¿Qué es eso? Pero todo conversadito, cuando las cuando las cosas se conversan, todo es como más fácil y más ameno".